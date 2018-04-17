騰訊打「內戰」 另類投資術

2018-04-17 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



投資項目繁多的騰訊將面臨旗下子公司「內戰」，美團和滴滴打價格大戰來爭奪市占率。分析指出，騰訊會在新興行業投資前兩名，以避免被競爭對手投資另一家，只要其中一家一統江湖，騰訊最終的收益就可以超過原本的投資額。

身為雙方股東的騰訊，處境尷尬，手心手背都是肉，價格戰只會自傷。國際金融報引述互聯網分析師梁振鵬表示，騰訊最大的優勢之一就是現金流充沛，頻頻對外投資。而選擇在同一行業投資多家企業，這是騰訊一貫的投資風格。騰訊只是財務投資，不參與企業經營決策，任由所投資企業自由發展。

經濟日報提供 分享 facebook 梁振鵬說，這是一種惡性競爭，雙方的巨額補貼很可能來源於騰訊的投資，這對於騰訊而言是一種浪費。

中國電子商務研究中心主任曹磊認為，此做法會造成一定的資金或流量等資源的浪費。但事實上，很多VC創投基金也是如此操作，在看好的一個新興行業投資前兩名，以避免被競爭對手投資另一家。

今年3月線上外賣平台美團進軍出租車領域，並祭出優惠補貼；4月初，出租車平台滴滴切入外賣業務。日前，美團全資收購共享單車摩拜，更是將美團和滴滴的戰線拉長，滴滴則是共享單車ofo的重要股東。如此一來，無論是在共享單車、網路叫車還是在外賣領域，滴滴和美團都徹底對立。

澎湃新聞報導，近日，美團創始人王興和滴滴創始人程維更是親自互放狠話，往昔的「情同手足」不過是「塑料兄弟情」。

梁振鵬認為，騰訊風險投資有很大的不確定性。但從另一個角度來說，即便騰訊在同一個行業內投資的十家平台競爭十分激烈，最後只剩下一家，但只要這一家最終的收益超過了騰訊最初的投資額，騰訊就是獲益的。

獨立IT分析師唐欣認為，騰訊同時投資兩家並不奇怪。如線上直播平台商，虎牙和鬥魚，儘管這兩家在市場上占領先，但總體來看用戶量還是較小，所以騰訊不會想要找一個代言人一統江湖。

對於這些被騰訊投資的企業，在曹磊看來，有可能會越來越依賴騰訊，甚至會限制自身的發展。