穩中有進 陸首季GDP看增6.9%

2018-04-17 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸國家統計局將發布第1季GDP增長官方統計 分享 facebook 大陸國家統計局將發布第1季GDP增長官方統計，國務院轄下政策研究機構國家信息中心首席經濟學家祝寶良預估，首季GDP年增6.9%、出口增長19%。

國信中心預估第1季GDP增長6.9%，高於彭博對64位經濟學家預測的6.7%，也較去年第4季回升0.1個百分點，首季成績亮眼。

祝寶良指出，儘管第1季經濟穩中有進，但面臨三大問題和風險，包括貿易摩擦等外部因素不確定性加大、外商投資減慢、民營企業積極性不高，以及穩增長與防風險平衡難度增加。祝寶良認為，第2季經濟成長率將開始出現回落。

國信中心預估第1季主要經濟指標，除了GDP增長6.9%，以拉動經濟的三駕馬車來看，預計出口將增長19%，進口增長18%。

祝寶良分析，第1季內需穩定，外需擴張，以今年前兩個月為例，居民旅遊、休閒、娛樂等消費需求較為旺盛，全國餐飲收入增長10.2%，全國旅遊總消費增長12.6%，電影票房大增70%；網路購物、分享經濟、智慧通信、智慧醫療等新型消費模式和消費業態蓬勃發展，對消費起提振作用。

經濟日報提供 分享 facebook 中國出口需求快速增長，由於世界經濟增長加快，外需延續良好態勢有利於中國增加出口。1-2月，按美元價計算中國出口增長24.4%，增幅比去年同期加快21.6個百分點；進口增長21.7%，比去年同期減少5.1個百分點。預計第1季出口將增長19%，進口將增長18%左右。

另外，投資將增長7.5%，只是民間投資增速有所提高，但外商及港澳台投資意願不強，港澳台商投資下降3.6%，外商投資下降歐3.1%。而消費品零售總額將增長10%，消費者物價CPI上漲2.3%，物價走勢溫和適中。

值得關注的是，中美貿易摩擦的變數影響較大。祝寶良指出，中美貿易問題會是2018年中國面臨的主要經濟問題。國信中心調查，2017年中國對美貨物出口占出口總額的19%，相當於中國GDP的3.5%；從美國進口占進口總額的8.4%，相當於GDP的1.3%；如果加上轉口貿易，對美貿易順差占GDP的2.8%。