陸科技業掀IPO熱 去年掛牌占全球51%

2018-04-17 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



大陸線上視頻網站愛奇藝今年3月在那斯達克掛牌上市。圖為上市作業相關人員在美國紐約時報廣場那斯達克交易所外合影留念。 本報系資料庫 分享 facebook 普華永道（PWC）最新報告指出，全球科技行業的首次公開發行（IPO），在經歷2016的黯淡後，2017年開始新增長。據統計，2017年全球有100件科技行業的IPO，總數相比2016年增長85%。

PWC稱，由於美國市場復甦及亞洲市場持續強勢表現，帶動了全年科技企業IPO數量的增長。在大宗IPO驅動下，2017年科技企業融資總額更達到251.16億美元，較前一年增長168%。

去年全球100宗科技行業IPO中，來自中國大陸的企業就多達51家，募資金額達70.48億美元，遠高於美國的24家，以及除中國以外亞洲地區的14家。

進入2018年，大陸科技企業IPO熱潮依舊不減。先是有鴻海集團大陸子公司富士康工業互聯網股份有限公司（FII），以創紀錄的36天完成A股上市流程，預計募資人民幣272億元。

經濟日報提供 分享 facebook 4月初，全球最大電動車電池製造商「寧德時代」，更只用了24天就順利「過會」，預計募資人民幣131億元。而光是FII與寧德時代的募資額度，就逼近去年的總額。

此外，還有愛奇藝、嗶哩嗶哩、盛世樂居、華米科技等四家科技公司前往美國上市，其中愛奇藝的IPO規模就高達23億美元。

大陸媒體報導，大陸證監會早前已通告券商，對於生物科技、雲端運算、人工智能、高端製造等四大新經濟領域的「獨角獸」企業，只要符合相關規定者，都可以「即報即審」，不用排隊等候。

官方積極鼓勵，目前已傳出包括：小米、螞蟻金服、AI晶片開發商「寒武紀」、智能電動車廠「蔚來汽車」等多家廣為市場看好的科技業黑馬公司都傳出有意申請上市。2018年可望成為大陸科技企業上市籌資風起雲湧的一年。