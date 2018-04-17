陸科技業掀IPO熱 去年掛牌占全球51%
普華永道（PWC）最新報告指出，全球科技行業的首次公開發行（IPO），在經歷2016的黯淡後，2017年開始新增長。據統計，2017年全球有100件科技行業的IPO，總數相比2016年增長85%。
PWC稱，由於美國市場復甦及亞洲市場持續強勢表現，帶動了全年科技企業IPO數量的增長。在大宗IPO驅動下，2017年科技企業融資總額更達到251.16億美元，較前一年增長168%。
去年全球100宗科技行業IPO中，來自中國大陸的企業就多達51家，募資金額達70.48億美元，遠高於美國的24家，以及除中國以外亞洲地區的14家。
進入2018年，大陸科技企業IPO熱潮依舊不減。先是有鴻海集團大陸子公司富士康工業互聯網股份有限公司（FII），以創紀錄的36天完成A股上市流程，預計募資人民幣272億元。
4月初，全球最大電動車電池製造商「寧德時代」，更只用了24天就順利「過會」，預計募資人民幣131億元。而光是FII與寧德時代的募資額度，就逼近去年的總額。
此外，還有愛奇藝、嗶哩嗶哩、盛世樂居、華米科技等四家科技公司前往美國上市，其中愛奇藝的IPO規模就高達23億美元。
大陸媒體報導，大陸證監會早前已通告券商，對於生物科技、雲端運算、人工智能、高端製造等四大新經濟領域的「獨角獸」企業，只要符合相關規定者，都可以「即報即審」，不用排隊等候。
官方積極鼓勵，目前已傳出包括：小米、螞蟻金服、AI晶片開發商「寒武紀」、智能電動車廠「蔚來汽車」等多家廣為市場看好的科技業黑馬公司都傳出有意申請上市。2018年可望成為大陸科技企業上市籌資風起雲湧的一年。
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