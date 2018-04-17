海南概念股 全線飆漲

2018-04-17 02:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



大陸國家主席習近平上周五宣布，支持海南建立成為自由貿易港。市場預期，海南將有機會發展成為下一個杜拜，激勵滬深海南概念股昨（16）日全面走強，更有21檔個股強勢攻上漲停。

受中美貿易戰陰霾未散，加上敘利亞烽火再起等因素影響，滬深股市周一雙雙低開後震盪走低。上證綜指收跌1.53%，來到近十個月低點，深成指也下跌0.61%，兩市唯海南類股表現一枝獨秀。

昨日海南類股整體飆漲9.43%，更有海南橡膠、欣龍控股、海南礦業、京糧控股等21檔個股漲停。對於海南類股的強勢表現，市場都將原因歸諸於習近平上周五對海南未來發展所做出的重大政策宣示。

4月13日是海南建省及成立經濟特區30周年紀念日，習近平當天在慶祝大會上宣布，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

大陸國務院則於14日發布《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》，明確提出海南建設自由貿易港的時間表：2020年，自由貿易試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高；2025年，自由貿易港制度初步建立，營商環境達國內一流水準；2035年，自由貿易港制度體系和運作模式更加成熟，營商環境躋身全球前列。

去年11月10日，時任國務院副總理的汪洋曾在人民日報發表署名文章闡釋自由貿易港的概念：即設在一國（地區）境內關外，貨物、資金、人員進出自由，絕大多數商品免徵關稅的特定區域，是目前全球開放水準最高的特殊經濟功能區。香港、新加坡、鹿特丹、杜拜都是比較典型的自由港。