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陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09經濟日報 ■許廷全

陸股市昨（16）日兩樣情。滬指開低走低、下跌1.53%；創業板指在海南及科技類股帶動下震盪上漲，其中海南類股，受到中國國家主席習近平政策宣布提振、全數漲停，科技股則以網路安全、國產軟體和雲端伺服器等概念股走勢相對亮眼。而房地產、金融、家用電器、鋼鐵等類股跌幅相對較重。

陸股走勢強弱分明，表現強勢因有政策面大力撐腰。首先，13日習近平宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，並於博鰲論壇開幕演講提及，進一步擴大金融等服務行業對外開放，加強智財權保護，降低關稅擴大進口。

大陸國務院14日公布，支持海南以現有自貿試驗區試點內容為主體，結合海南特點，建設中國（海南）自由貿易試驗區，實施範圍為海南島全島。

在宏觀經濟方面，3月PMI季節性反彈，但低於去年同期。展望後市，近期地緣局勢變化，難免壓抑市場信心，加上經濟數據不及預期和面臨繳稅高峰期，料盤面將維持整理格局。去年下半年經濟成長動能主要來自於以信息服務業為代表的新經濟，這意味未來以創新和服務為代表的新經濟，正逐漸成為支撐經濟增長的新動能。

包括國企改革、消費升級及高科技領域，仍是牽動今年股市的大方向，業績具有成長性、創新性及能見度較高的族群，仍有望受到資金持續青睞。

(作者是安聯中國策略基金經理人）

自由貿易陸股習近平

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