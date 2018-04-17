同股不同權 小米將赴港IPO

2018-04-17 02:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



小米有望成為香港首批「同股不同權」上市公司，最快5月初提交申請在港上市，估值約650億至700億美元（約新台幣1.9兆元至2兆元），並考慮以CDR（中國存託憑證）在大陸上市。

香港經濟日報報導，智慧家居生活及軟體開發的小米，籌備上市邁向最後衝刺，聚焦月底公布的同股不同權細則。爭取成為港交所新政策後首家登陸H股陸企。

小米最近數月不乏上市前股東售股活動，售股價格顯示公司估值約650億至700億美元。雖然跟市傳以千億美元市值上市的目標有一段距離，但以目前估值計算，已足以擠進香港第12大市值的上市公司，略低於市值人民幣5,500億元的中海油。

小米將於香港聯交所下周公布上市制度諮詢結果，聯交所不評論其時間表。

「同股不同權」又稱「雙層股權結構」，是指資本結構中包含兩類或多類代表不同投票權的普通股的架構。企業在取得外部融資的同時依舊將控制權保留在家族內部或內部團體中。

鳳凰財經報導，參與籌備工作人員指出，小米由去年底開始部署在港上市，包括接連委任保薦人，審計和法律等專業人士。然而，聯交所並未定下同股不同權的具體內容，小米只待聯交所發布定義創新產業的指引信，然後修訂申請內容，繼而在未來一，兩個月內提交上市申請。港股擴大上市制度改革吸引創新企業赴港掛牌，大陸也積極推進CDR，吸引「獨角獸」（市值大於10億美元的未上市企業）在A股上市。