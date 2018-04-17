廣西助推 中新互聯南向通道

2018-04-17 03:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國際貿易促進委員會廣西分會15日召開新聞發佈會稱，本月27日將在廣西南寧舉辦2018中新互聯互通南向通道物流高峰論壇，邀請國內外政商界人士、專家學者共同推進「一帶一路」建設。

新華社報導，2015年11月，中國和新加坡政府間合作項目——中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目正式啟動。其主要目標之一即為降低西部地區物流成本、促進國際投資貿易增長，南向通道應運而生。

南向通道以中國西南、西北腹地為主軸，向南聯通發展潛力巨大的東盟地區，向西聯通幅員遼闊的中亞地區，向東聯通長江黃金水道和亞歐大陸橋東段。

隨著「一帶一路」建設不斷深化，經貿方面取得豐碩成果，南向通道日益吸引中外企業的關注。官方最新統計，來自美國、法國、德國、丹麥、新加坡、印度尼西亞等15個國家超過300名代表將出席論壇，包括東盟國家工商會負責人、物流協會負責人，以及國內外知名企業代表、專家學者等。其中，參會企業涉及物流行業、進出口貿易、生產加工、物聯網技術等領域。此外，來自廣西、貴州、四川、甘肅、重慶、雲南、青海、陜西8個省區市也將派出代表參會。

「南向通道無疑是中國西南、西北欠發達地區的福祉，通過改變物流通道的格局，帶動西部地區主動對接國際供應鏈。它已經從概念變成新興市場，運輸與物流企業紛紛加入」。廣西貿促會貿易投資促進部部長鄧詩軍表示，廣西貿促會目前已經與「一帶一路」30多個沿線國家80多家工商會簽訂合作協議，初步形成了覆蓋沿線主要國家的工商合作網絡。

廣西陸海聯運日益便捷，多線路資源重疊，北向輻射中國中西部到歐洲，南向輻射東盟地區，並通過與新加坡港、香港等亞洲主要樞紐港聯動，將通道延伸至全球主要經濟區。

鄧詩軍介紹，論壇由中國—東盟商務與投資峰會秘書處、中國國際貿易促進委員會廣西分會、中國國際商會廣西商會主辦，將以「一帶一路」南向通道國際物流新機遇為主題，深化中外工商機構和企業間交流與合作，推動南向通道建設收穫早期成果。