台青打造「電競人才」生態圈

電競專業在大陸越來越火熱，台青林伯軒的「TTP Esports」（東莞大中天教育諮詢有限公司）電競公司，最近就與「廣州一夥科技有限公司」，所屬的「Esports 夥伴」，在本月初簽署戰略合作協定，將朝廣州的學校推廣電競教學活動，邀請學生參加免費的說明會。

該公司總經理林伯軒表示，「TTP Esports」創立2016年3月，象徵英文團隊合作 (Teamwork)、感恩 (Thankful)、熱情 (Passion)的含意，持續開辦電競職場競爭力系列課程。

2017年曾培訓出海外王者榮耀職業戰隊「Samsung TTP Esports」，三個月培訓時間，拿下世界第三的好成績，獨創的「電競核心培訓法」，可以將素人在短時間內，訓練出具備核心競爭力的電競人才。

他表示，電競專業去年已被大陸教育部認可，許多學生積極尋求電競人才培訓課程，據估計，大陸目前的電競人才缺口約卅萬人，但每年只能訓練一千人，市場金額預估約750億元人民幣。

他說，該公司去年在東莞成立後，積極開拓大陸市場，本月二日與「廣州一夥網路科技公司」，簽署合作協議，雙方代表為總經理林伯軒與執行長林富濤，共同在東莞市松山湖台灣青年創新創業中心簽署。

林富濤雖只是大二學生，但已是第二次創業，第一次還在創業比賽獲獎，是大陸高校學生聯誼會的重要幹部，在校園極具知名度，雙方簽署合作協議後，先朝廣州的大學校園推廣，首站將選擇廣州市財經大學，舉辦免費的說明會，由華南地區為起點，打造電競人才生態圈。