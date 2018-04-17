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陸最先進無人潛水器 南海海試

2018-04-17 03:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國最先進的自主無人潛水器「潛龍三號」15日搭乘「大洋一號」科考船奔赴南海，將展開首次海上試驗及試驗性應用。

中新社報導，「潛龍三號」總設計師、中國科學院瀋陽自動化研究所研究員劉健表示，此次海上試驗將對「潛龍三號」的主要技術指標和功能進行驗證，還將根據需求，在水合物試採區和結核試採區進行試驗性應用。

「十二五」期間，在中國大洋礦產資源研究開發協會的支持下，由中國科學院瀋陽自動化研究所負責總體，聯合中國科學院聲學研究所、哈爾濱工程大學等單位，研製了中國首台實用性的6000米AUV—「潛龍一號」。

同時，在國家「863計劃」支持下，中國大洋協會聯合中科院瀋陽自動化所、國家海洋局第二海洋研究所等有關單位研發4500米級深海資源自主勘查系統—「潛龍二號」，主要用於深海熱液多金屬硫化物的探測，並且在中國大洋40航次、43航次，以及正在進行的中國第49航次大洋考察中得到應用。

「潛龍二號」在應用過程中完成了近500平方公里的熱液區海底精細地形地貌探測、發現多處熱液異常點，獲得大量高清晰近底照片，為中國海底多金屬硫化物礦區資源評估奠定了科學基礎，表明「潛龍二號」具備良好的海底探測能力。為滿足未來中國深海探測任務的需要，中國大洋協會於2016年決定建造「潛龍三號」，並於2017年11月19日完成千島湖湖上試驗。

「潛龍三號」在「潛龍二號」技術基礎上進行優化升級，是一套具備微地貌成圖、溫鹽深剖面探測、甲烷探測、濁度探測、氧化還原電位探測、海底照相以及磁力等探測功能的4500米級自主潛水器。

中國大洋協會辦公室副主任李波表示，「潛龍三號」是中國自主研發的潛龍系列潛水器的新成員，以深海複雜地形條件下資源環境勘查為主要應用方向。此次海試及試驗性應用，將進一步夯實中國「深海進入、深海探測、深海開發」的技術基礎，提升中國國際海域資源勘查水平，助推深海科學研究發展。

南海考察李波

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