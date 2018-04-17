大陸央企穩定增長 首季開門紅

2018-04-17 03:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國務院新聞辦公室16日在北京舉行一季度央企經濟運行情況新聞發布會。國務院國有資產監督管理委員會副秘書長、新聞發言人彭華崗在會上表示，一季度中央企業保持穩中向好發展態勢，經濟運行開局良好，實現首季開門紅。

中新社報導，一方面，營業收入穩步增長。2018年，中央企業加強市場形勢研判，優化經營策略，努力提高中高端產品服務供給能力，一季度累計實現營業收入6.4兆元（人民幣，下同），同比增長8.7%。電力、煤炭、機械、商貿等企業收入增速較快，石油石化、建築、交通運輸等企業收入增長平穩。

同時，效益保持高速增長。中央企業搶抓市場機遇，科學安排生產計畫，持續提升盈利能力，一季度累計實現利潤總額3770.6億元，同比增加650.7億元，增長20.9%；3月份當月實現利潤1698.7億元，同比增長17.8%，月度利潤創新高。一季度中央企業淨利潤同比增長19.4%，歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長24.2%，國有資本回報水平明顯提升。

值得一提的是，在2018年的首季，中央企業的新產品、新產業、新業態快速發展。比如軍工企業加大軍民融合力度，加快推動產研轉化，積極拓展智能製造、智慧安防、衛星遙感監測等領域，新產業收入佔的比重超過了30%。

彭華崗舉例稱，電信企業的數據、內容、信息技術服務等新興業務也快速發展，一季度新業務的收入同比增長了13.4%，新業務的比重佔銷售收入的比重已經超過了50%。

彭華崗並認為，中央企業在發展提升質量上還有很多的空間，有很多的工作需要做。未來國資委將堅持質量第一、效益優先，按照高質量發展的要求，進一步推動企業突出主業，一心一意做強做優實業，努力做好高質量發展。