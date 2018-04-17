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大陸黃金 首季產銷雙降

2018-04-17 03:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國黃金協會16日公布，2018年一季度，中國累計生產黃金98.216噸，與去年同期相比減產2.981噸、下降2.95%。同期，全國黃金實際消費量284.97噸，與去年同期相比下降5.44%。

中國黃金協會表示，今年一季度，中國部分黃金礦山關門整改，黃金產量延續了去年的下降趨勢。黃金消費下降主要是由金條消費下降所致。2017年初，中國金條消費量大增造成了較高基數。今年一季度中國金條消費73.28噸，同比下降27.58%。

據中國黃金協會會長宋鑫介紹，2017年，中國累計生產黃金426.14噸，同比下降6.03%。中國政府先後出台了一系列法規和政策，2017年部分黃金礦山企業減產或關停整改，黃金產量自2000年以來首次出現大幅下滑。

宋鑫同時指出，中國的黃金產量仍然連續11年保持世界第一。黃金消費量連續5年保持世界第一，2017年中國黃金實際消費量1089.07噸，同比增長9.41%。上海黃金交易所已成為全球第一大場內實金交易市場，上海期貨交易所成為僅次於紐約商品交易所的全球第二大黃金期貨市場，商業銀行黃金業務在黃金市場中的主體地位不斷增強。

談及今年黃金市場形勢時，宋鑫表示，國際政治經濟形勢複雜多變，各種國際因素都將在黃金市場中體現出來，增加了黃金行業發展前景的不確定性。但黃金作為不可替代的全球性戰略資產，在維護國家金融穩定、經濟安全中具有重要作用。

上海紐約

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