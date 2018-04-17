津冀海上自貿 集裝箱班輪開航

2018-04-17 03:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



津冀兩地港口協同發展再升級。日前，裝載著17個40英尺集裝箱、共計34輛平行進口汽車的「鴨綠江」輪，從天津自由貿易試驗區天津港片區出發，已運抵曹妃甸綜合保稅區碼頭。

這標誌著天津港與曹妃甸港之間的首條外貿集裝箱班輪航線正式投入運營，實現了天津自貿區功能向河北港口延伸拓展的重大突破，同時也為「京津冀自由貿易港」申報奠定基礎。

此前，由於河北省各港口國際遠洋集裝箱航線偏少，大批外貿進口集裝箱貨物選擇在天津港口岸辦理清關手續，然後再中轉至河北省各港口。這不僅增加了物流成本，同時也制約了天津口岸通關效率提升。

近年來，天津港充分發揮環渤海國際集裝箱樞紐港優勢，著力開拓國際集裝箱班輪航線，發展海上集裝箱中轉業務，加快推進自貿區有關海運政策在河北港口的複製推廣，不斷推進津冀港口深度協同邁向高品質發展新階段。

「該航線打通了兩港之間的海上自由貿易通道，使得平行進口汽車直接在曹妃甸綜合保稅區就能落實清關，並且相關物流成本也降低了四分之一，真是太方便了」。一位來自河北省的貨主說，天津港至曹妃甸綜合保稅區碼頭的新航線開通後，外貿進口集裝箱可享受到自貿區、保稅港區和綜合保稅區多重政策疊加，實現了兩港之間的貨物自由流動，在津冀港口之間形成了「境內關外」的互聯互通，極大方便了外貿企業開展跨境業務。

天津外代貨運有限公司內支線部經理高鑫表示，強化天津港集裝箱幹線樞紐港地位，河北港口發展支線和內貿運輸，加強津冀港口間集裝箱干支聯動，這是津冀港口協同發展的主要任務之一。天津港運營環渤海內支線多年，去年該航線完成集裝箱吞吐量超過90萬標準箱，但此次開通至曹妃甸綜合保稅區碼頭的外貿海上集裝箱航轉關聯運通道尚屬首次。

天津港相關負責人表示，在與曹妃甸綜合保稅區合作基礎上，還將依託在黃驊港和唐山港合資成立的集裝箱碼頭，不斷做強、做大平行進口汽車和木材、礦石等進口貨類，努力打造津冀港口間的外貿集裝箱班輪精品航線，助力加快建成以天津港為核心、以河北港口為兩翼，布局合理、分工明確、功能互補的世界級港口群。