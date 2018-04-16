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新教長吳茂昆爭議多 徐國勇一一澄清

兩大利空夾擊 港股收挫

2018-04-16 18:44中央社 香港16日綜合外電報導

投資人擔心美國帶頭對敘利亞的空襲行動引發後續效應，造成香港等大多數亞洲股市今天走跌，加上市場擔心利率攀升，導致地產類股受打擊，港股收盤重挫。

恆生指數下挫492.79點或1.60%，收30315.59點。

上海綜合指數也下挫48.40點或1.53%，收3110.65點。深圳綜合指數下跌9.61點或0.52%，收1824.77點。

上海港股空襲

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