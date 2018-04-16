首屆茶旅大會 喊茶產業復興

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



首屆「中國茶旅大會」在湖北五峰土家族自治縣14日至15日，舉行，來自北京、廣西、海南、福建、浙江等地450多名專家學者、茶業行業代表齊聚土家茶鄉，聚焦中國茶產業復興。

中新社報導，近年來，中國茶產業保持著良好發展態勢。據公開資料顯示，2017年，中國茶葉總產量260多萬噸，總產值1907億元（人民幣，下同），國內銷量190萬噸，出口總量35.5萬噸，銷售總額2500多億元。

中國茶葉流通協會會長王慶說，中國大陸目前在國際上是個茶葉原料出口國，中國大陸出口的茶葉品類以原料茶和綠茶為主，其中綠茶出口量占茶葉總出口的80%，而國際茶葉消費主流是紅茶，這也讓中國茶葉「有力使不出」。

王慶表示，要讓中國茶葉具有國際競爭力，首先要打造國際化的中國品牌，其次要在國際茶葉市場上爭奪話語權和定價權，同時以「一帶一路」倡議為契機，結合中國茶文化和茶旅遊，增強國際競爭力，助推茶產業復興。

中國人民大學研究員張成源表示，中國茶葉更注重生態環保，未來一定會在國際消費市場上越來越具有競爭力。「中國有茶葉種植生產的全產業鏈條，以此在中國打造『國際市場種茶區』，是振興中國茶產業的另一個路徑。」他說。

此次茶旅大會舉辦地五峰是中俄萬里茶道重要茶源地。五峰縣茶葉局副局長、高級農藝師鄔運輝表示，要通過規模化和標準化的生產來降低人工成本，同時通過旅遊、文化、品牌的融合，生產出享譽世界的茶產品。