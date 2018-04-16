親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

首屆茶旅大會 喊茶產業復興

2018-04-16 02:31聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

首屆「中國茶旅大會」在湖北五峰土家族自治縣14日至15日，舉行，來自北京、廣西、海南、福建、浙江等地450多名專家學者、茶業行業代表齊聚土家茶鄉，聚焦中國茶產業復興。

中新社報導，近年來，中國茶產業保持著良好發展態勢。據公開資料顯示，2017年，中國茶葉總產量260多萬噸，總產值1907億元（人民幣，下同），國內銷量190萬噸，出口總量35.5萬噸，銷售總額2500多億元。

中國茶葉流通協會會長王慶說，中國大陸目前在國際上是個茶葉原料出口國，中國大陸出口的茶葉品類以原料茶和綠茶為主，其中綠茶出口量占茶葉總出口的80%，而國際茶葉消費主流是紅茶，這也讓中國茶葉「有力使不出」。

王慶表示，要讓中國茶葉具有國際競爭力，首先要打造國際化的中國品牌，其次要在國際茶葉市場上爭奪話語權和定價權，同時以「一帶一路」倡議為契機，結合中國茶文化和茶旅遊，增強國際競爭力，助推茶產業復興。

中國人民大學研究員張成源表示，中國茶葉更注重生態環保，未來一定會在國際消費市場上越來越具有競爭力。「中國有茶葉種植生產的全產業鏈條，以此在中國打造『國際市場種茶區』，是振興中國茶產業的另一個路徑。」他說。

此次茶旅大會舉辦地五峰是中俄萬里茶道重要茶源地。五峰縣茶葉局副局長、高級農藝師鄔運輝表示，要通過規模化和標準化的生產來降低人工成本，同時通過旅遊、文化、品牌的融合，生產出享譽世界的茶產品。

北京福建

相關新聞

海南拚經濟 要發展賽馬、運彩

2018-04-16 00:03

超優教育獲融資 5年內赴港上市

2018-04-16 02:31

青海拉麵做強 拚國際品牌

2018-04-16 02:31

海南自貿港 三筆舊帳兩個人

2018-04-16 02:01

深化中日合作 商務部提六建議

2018-04-16 01:54

穩定匯率 港府信心喊話

2018-04-16 01:54

陸企D股掛牌 海爾搶頭香

2018-04-16 01:54

大陸．資金．對策／台商須注意香港公司新規定

2018-04-16 01:53

學者看本周經濟指標 陸首季GDP估增6.8%

2018-04-16 00:17

海南開放賽馬 港澳備戰

2018-04-16 00:03

陸企名人堂／電視劇藏「百草」 她啃百億人民幣零食商機

2018-04-15 13:28

當當網賣給海航 俞渝：安靜地走自己的路

2018-04-15 11:16

商湯CEO攻AI 成馬雲新歡

2018-04-15 01:46

冠捷董座 習近平最熟的台商

2018-04-15 01:46

保險「打工皇帝」 年領6,000萬

2018-04-15 01:44

打造智慧據點…產業新趨勢

2018-04-15 01:44

陸股去年冷 證券業薪情差

2018-04-15 01:44

陸首家無人銀行 上海灘開張

2018-04-15 01:41

伊爾艾朗專欄／停止貿易戰 符合中國利益

2018-04-15 00:53

陸股一周／陸股牛市行情 啟動

2018-04-14 13:50

人行鬆綁存款利率？陸媒：第一步放寬大額存單利率上限

2018-04-14 11:46

電電公會造訪漳州 考慮在當地設服務機構

2018-04-14 11:05

股市不佳券商薪資縮水 國金證券副總裁行情最好

2018-04-14 10:19

大陸金融業「打工皇帝」 年薪近六千萬

2018-04-14 10:12

賭王何鴻燊將退休 澳博股漲

2018-04-14 00:03

平安好醫生拚月底招股

2018-04-14 00:03

蛇吞象 均勝買下日本高田

2018-04-14 00:03

陸Q1對美順差大增19.4%

2018-04-14 00:03

落實惠台措施 昆台簽四項合作協定

2018-04-14 00:03

昆山上市台企聯誼會 成立

2018-04-14 00:03

商銀存款利率上限鬆綁 有譜

2018-04-14 00:03

出口失速 陸3月驚見貿易逆差

2018-04-14 00:03

陸惠台 昆山公布10條新措施

2018-04-13 23:23

海南建自貿試驗區、自貿港

2018-04-13 21:09

又一位風雲人物退休 澳門「賭王」何鴻燊6月退休

2018-04-13 16:57

均勝電子收購日本高田 陸企再次上演蛇吞象

2018-04-13 15:04

陸股銀彈上膛 後市有期待

2018-04-13 14:37

裕元暴跌寫下歷來紀錄 子公司寶盛營業利益率展望不佳

2018-04-13 14:32

陸海關總署：人民幣兌美元升值對進出口影響有限

2018-04-13 12:24
看更多

熱門文章

陸國航國內航班傳遭挾持 飛機降落鄭州

2018-04-15 12:12

乘客持鋼筆挾持 國航CA1350降落鄭州

2018-04-15 14:16

乘客挾持座艙長 陸國航班機緊急降落

2018-04-15 12:36

大陸海洋船屢闖日經濟海域 日媒：偷挖稀土

2018-04-15 16:18

爭議聲中…中國贈送的馬克思銅像 運抵德國故鄉

2018-04-15 13:08

「成績不是最好」陸學霸班另類男孩 獲哈佛全額獎學金錄取

2018-04-15 16:53

牢記「虎鎣」之痛 中國「被盜文物數據庫」將監控拍賣

2018-04-15 14:25

滴滴出行比圍棋演算法複雜很多？ 聶衛平駁：何須阿法狗

2018-04-15 18:24

男持鋼筆挾持陸國航班機 河南警方：嫌犯精神病發作

2018-04-15 17:19

直播吃燈泡 陸影音平台被譏淪低俗搬運工

2018-04-15 14:03

國航航班降落鄭州 所有旅客安全下機

2018-04-15 13:25

大陸民航局：CA1350航班脅持事件 已成功處置

2018-04-15 14:58

《中南海掃描》軍事行動 政治對話

2018-04-15 14:23

又有教授被舉報性騷 這次是人大

2018-04-15 13:06

英前檯球名將 在港打黑工被捕

2018-04-15 19:02

當當網賣給海航 俞渝：安靜地走自己的路

2018-04-15 11:16

浙大首開區塊鏈課程 不鼓勵學生炒幣

2018-04-15 10:08

專家：陸列裝東風26 威懾太平洋美軍

2018-04-15 22:55

趁校慶賣「北大口紅」 校友遭圍剿

2018-04-15 17:03

理大「神發明」！戴這種眼鏡 可延緩近視、不再加深

2018-04-15 16:26

陸企名人堂／電視劇藏「百草」 她啃百億人民幣零食商機

2018-04-15 13:28

金正恩會中共中聯部長 稱加強兩黨兩國合作

2018-04-15 22:38

不讓遊民拉撒睡 廣西街道密布梅花樁

2018-04-15 21:17

門前有小河？3周2起 港鐵車廂又見小便客

2018-04-15 17:11

清查同性題材內容網民怒 人民日報：同性戀絕非精神疾病

2018-04-15 19:47

杭州私立小學聯合招生 數千家長通宵排隊

2018-04-15 14:42

一支鋼筆劫機 國航迫降脫險

2018-04-16 00:03

滬深房價跌 買氣仍熱

2018-04-15 22:59

罕見！人民日報發聲挺同志

2018-04-16 00:03

攜BB彈槍示威 港16歲學生被起訴

2018-04-15 16:06

無人機飛手 農民新金飯碗

2018-04-16 02:31

海南拚經濟 要發展賽馬、運彩

2018-04-16 00:03

兩岸微流行／傳說對決 狂掃校園

2018-04-16 00:03

白雲機場2號航廈 千人模擬啟用

2018-04-16 02:31

深化中日合作 商務部提六建議

2018-04-16 01:54

海南自貿港 三筆舊帳兩個人

2018-04-16 02:01

培田古村春耕 客家文化特色

2018-04-16 02:31

學者看本周經濟指標 陸首季GDP估增6.8%

2018-04-16 00:17

大陸．資金．對策／台商須注意香港公司新規定

2018-04-16 01:53

穩定匯率 港府信心喊話

2018-04-16 01:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top