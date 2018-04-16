青海拉麵做強 拚國際品牌

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「希望把青海拉麵做成國際品牌，就像肯德基、麥當勞一樣。」馬來西亞—中國穆斯林總商會會長阿茲密．本．阿蔔杜拉說自己痴情於拉麵。中新社報導，阿茲密．本．阿蔔杜拉盛讚的青海拉麵，是被該省化隆回族自治縣農民發揚光大的。這座人口僅30萬的偏遠小縣，有10萬人在大陸270多個城市經營著1.5萬家拉麵店。

「那時候家裡沒錢，初中畢業，我就跟著拉麵師傅去廣州。當時一點也沒怕。」28歲的馬吉成是化隆「拉麵大軍」起家的典型代表。跑堂4年，學拉面手藝3年，如今，與人合夥，馬吉成已是河北邯鄲3家拉麵店的老闆。

1998年，化隆人在福建廈門開了第一家拉麵店，自此，一碗麵讓化隆人「掙了票子，換了腦子，練了膽子」，該縣農民超過半幅的收入，來自拉麵及其相關產業。

「30年前，化隆拉麵一代迫於生計，用一碗拉麵闖天下，一直打著『蘭州拉麵』牌子做生意。」拉麵二代馬青雲說，但一直沒有形成自己的品牌。

化隆回族自治縣副縣長陳建宏分析說，化隆拉麵品牌戰略缺失，產品缺乏創新，人才培訓滯後，營運支撐不足，在餐飲消費升級背景下，化隆拉麵遇到了瓶頸，急需提檔升級。

目前，化隆拉麵店還在布局。官方引導「帶薪在崗實訓+創業」模式，扶貧對象從跑堂打雜幹起。陳建宏說，要將一碗普通的化隆拉麵，做好、做大、做強，力爭打造「中國第一牛肉麵快餐連鎖品牌」。