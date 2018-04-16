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超優教育獲融資 5年內赴港上市

2018-04-16 02:31聯合報 樊德平／東莞報導

超優教育創始人謝智芳（左）與星臣教育總經理張曉君簽署融資協議。 樊德平／攝影
超優教育創始人謝智芳（左）與星臣教育總經理張曉君簽署融資協議。 樊德平／攝影
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台灣安親班品牌「超優教育」13日召開記者會，宣布獲大陸星臣資本A輪融資3000萬元人民幣，超優教育創始人謝智芳表示，此輪融資將全部用於直營校及團隊建設、品牌推廣，並計畫五年內到香港上市，成為「兩岸教育培訓第一股」。

超優教育1984年於台中創立，2014年進入大陸發展，目前擁有台灣250家校區，大陸120家校區，預計今年大陸直營校可成長到20家，加盟校可達200家。

謝智芳說，目前大陸校區以加盟校為主，但為更好地維護品牌價值，未來的重心將由加盟轉移至直營發展，一開始會將直營校的重點放在廣東、海南和貴州，並招募更多經驗豐富的台灣安親校長加入大陸直營校陣容。

超優教育副總經理羅健育指出，據統計，當前大陸有9692萬的小學生，但70%以上學校不提供午托，因此，中午放學後，孩子們的去處就成了許多家長難題。觀察目前大陸大部分的托管班都以最基本的提供小朋友吃飯、午睡、寫作業這類服務為主，超優則可以提供全方位的教育課程、優良的教師資質、扎實的學習管理等。

「安親，就是安父母親的心。」謝智芳表示，除了學業，學生的能力培養、興趣培養、品德規範及家庭教育，都是超優的服務範圍，「孩子在這裡學習，三個月就有明顯改變，家長會發現孩子變得更有禮貌、守規矩。」這也是他們和大陸一般托管班最大的區別。除了午托、晚托，超優也提供寒暑假課程，給學生全方位的教育管理體系。

在13日舉行的「超優教育A輪融資暨城市合夥人新聞發佈會」上，超優教育與星臣資本簽署戰略合作協議。星臣教育總經理張曉君表示，星臣一直以來專注教育的運營及投資，未來將向超優教育提供戰略規劃、最新的行業資訊以及專業管理經驗等，拓展教育投資發展，從而打造中國大陸第一流的教育集團。

安親班人民幣香港

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