冠捷董座 習近平最熟的台商

2018-04-15 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



宣建生。 記者蔡敏姿／攝影 分享 facebook 今年博鰲亞洲論壇年會開幕前，大陸國家主席習近平會見前副總統蕭萬長率領的企業代表團，其中，一眼就認出75歲的冠捷電子總裁宣建生，並指著他稱呼「建生兄」、「我們是老朋友了」，顯見兩人交情匪淺。

宣建生1943年出生於福建，故取名為建生。戴著小圓眼鏡，有一種儒雅氣息，平日衣著就一件深藍襯衫，西裝都一個樣。他的特色，不花俏、專注。

他掌舵冠捷，專注於顯示器領域，不但超越三星成為全球電腦顯示器代工霸主，又買下飛利浦顯示器部門，霸主地位更穩固，全球每三台顯示器中有一台來自冠捷。

宣建生在大陸動盪的年代成長，六歲便被迫與父母分隔在台灣海峽的兩端，父母與三位弟弟在抗日行動中遷移，最後隨國民黨到台灣，留下宣建生與祖父母待在上海鄉下。宣建生18歲終於到台灣與父母親相聚，在台灣念完高中，大學聯考時考上成大電機系，與聯電副董事長張崇德、凌群計算機董事長劉瑞復成為大學同學。

成大電機系畢業後，宣建生赴美留學，隨後在美國通用電氣（GE）研究發展部工業管理部門，負責自動化專案，在美國待約11年。

經濟日報提供 分享 facebook 後來，宣建生回到台灣，擔任過台灣百事可樂副總裁等職位。因緣際會，他選擇去大陸闖蕩。宣建生是最早一批赴陸設廠的台商，1991年，冠捷科技第一家工廠在福州投產。

陸媒央廣網報導，宣建生回憶當年發展，時任福州市委書記的習近平經常到工廠來視察，每次習近平來視察時，都會詢問台商在發展過程中有什麼困難，並幫助解決各種困難。

宣建生對習近平的第一印象就是很年輕、自信、好學，相處起來舒服。習近平的親力親為，讓宣建生十分感動。北京商報報導，早年為了西門子進來大陸後要內銷，必須找當地公司來合作，習近平特地到電子部去，那時候電子部的部長是胡啟立。他親自去跑，把這個事情跑下來。

宣建生眼中的習近平對台灣政治生態和經濟十分清楚。過去有很多台灣兩黨政治人物去過福建，他作為福建官員，和這些台灣商人都交流過。