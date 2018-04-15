商湯CEO攻AI 成馬雲新歡

2018-04-15 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



徐立。 記者李仲維／攝影 分享 facebook 獨角獸企業商湯科技日前宣布完成6億美元的C輪融資，最新估值達45億美元，成為全球最有價值的人工智慧（AI）公司；由於新一輪融資是由阿里巴巴集團領投，這也讓商湯科技聯合創辦人兼CEO徐立，被媒體比喻為馬雲的「新歡」。

成4.1億美元B輪融資，創下全球人工智慧（AI）領域單輪融資最高紀錄。

徐立擁有上海交通大學電腦科學與工程學碩士，還擁有香港中文大學電腦科學與工程博士學位，主要研究方向是電腦視覺和電腦成像學，曾任職摩托羅拉、微軟、聯想等知名企業，擁有十多年電腦視覺研究和產品開發經驗。2014年他以為聯合創辦人的身分創辦商湯科技並兼任CEO。

經濟日報提供 分享 facebook 徐立認為，AI是一個造大腦的過程，過去各行各業的每個垂直應用必須要有「人」來處理，現在已逐漸可由「人工智慧」來取代。

徐立對商湯科技抱有極大的期望，把Google與Facebook等科技巨頭當作競爭對手。「我們更願意把自己定位成是跟Google、Facebook等這種做原創的企業，做核心算法和腦力上的PK，在中國，沒有人幹的情況下，一旦我們能夠做成功，就是獨此一家。」徐立接受《雷鋒網》訪問時發出豪語。

在行銷上，徐立喜歡將商湯科技比喻為賣人工智慧的樂高玩具，「針對特定場景，我們搭建一個樂高的車，賣給行業甲方，甲方根據這個車，直接用，或者改造一下都可以。某種意義上，商湯賣底層人工智慧模塊，賦能一些行業。」

目前像高通、英偉達、本田這樣的跨國大公司，京東、華為、小米、OPPO、vivo等大陸明星公司，都買了商湯「搭建的車」。

徐立直白地說，我們做的事情，就是搭建底層平台。

鑑於當前商業環境，徐立訂定「1+1+X」發展模型。先是技術上形成產業核心競爭力，+1是跟產業結合， +X是賦能。最終實現+合作夥伴，形成共生共贏生態。

當AI開始導入各行各業，會掀起一波產業革命。徐立認為，在AI的浪潮下，將有百花齊放的應用，「不可能由一家公司獨立完成」；若要將AI落實到個別產業上，需要訂製化的開發。因此「1+1+X」的生態系必須緊密合作。