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陸首家無人銀行 上海灘開張

2018-04-15 01:41經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

繼「無人超市」之後，「無人銀行」也登場了。中國建設銀行九江路支行近日將重新改造後的營業據點對外開放，成為大陸國內首家「無人銀行」據點。

經濟日報提供
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第一次進入無人銀行的客戶，只要先刷臉加身分證識別綁定認證身分，以後再進入時只需刷臉即可。

走進建設銀行九江路支行，開門迎客的大堂經理是機器人，透過AI語音和觸控螢幕，依據客戶服務需求，引導進入不同服務區域，進行業務交易。

此外，銀行門口的閘門和ATM都有人臉辨識系統，並可進行人機對話。

「無人銀行」跟ATM最大的不同，就是可以跟機器人對話諮詢，甚至客製化理財，不只是一具提款機。

觀察者網報導，這家銀行裡面沒有笑臉相迎顧客的大堂經理、櫃員和理財顧問，有的只是一台台機器人。

一名銀行業資深人士表示，業內對於無人銀行高度關注，未來銀行內可能會有一部分人面臨失業

界面新聞報導，客戶進入體驗區後，可以透過自主辦理機，辦理開戶、掛失、銷戶等業務，在無人銀行內有ATM、VTM （遠程視訊櫃員機）、外匯兌換機等，提供傳統銀行櫃檯90%以上的現金及非現金各項業務。

在VIP房間內，VIP客戶可以透過人臉辨識技術，藉由遠程視訊，由專屬客戶經理提供一對一的諮詢服務。

值得一提的是，無人銀行內還有約5萬多冊圖書可供客戶打發時間時借閱，也可透過App下載到手機閱讀；客戶體驗VR、AR互動遊戲，闖關成功有特色的小禮物。

特別的是，今年建行上海分行進軍上海房屋租賃市場，因此在無人銀行裡還有VR看房區，戴上VR眼鏡上網看房平台，可以360度觀看租賃的房屋，邊投資邊看房一舉兩得。

新聞夜航報導，無人銀行的營運，一方面降低銀行成本，另方面也促進銀行業務無紙化、數位化，以及人臉數據庫等基礎設施的補充和建設，這些都是業務智慧化前提。此外，VR、AR等技術，也可讓銀行觸角伸向更多場景。

建行相關負責人表示，無人銀行背後其實是「有人服務」，過去集中在前台的服務人員，變成後台技術開發和遠端服務團隊。

無人銀行據點智慧化改造，讓更多的人力從原先的職位上解放出來，集中資源，為客戶提供個性化服務。

上海外匯失業

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