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打造智慧據點…產業新趨勢

2018-04-15 01:44經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

隨著大陸金融市場改革不斷深入，以科技發展，銀行據點輕型化、智慧化、特色化、社區化的轉型已成為趨勢。

大陸人工智慧和智慧硬體網站雷鋒網報導，早在2014年，興業銀行推出「智慧櫃檯」具有80多項功能，支持大部分非現金業務辦理，例如提款卡開戶、轉帳匯款、換卡申請、貴金屬銷售、理財產品購買等。

近年來，智慧據點的布局速度加快，線下智慧設備，結合網上銀行、手機銀行等產品，包攬了90%的非現金業務，能夠有效降低人力、營運成本，為銀行輕型化奠基。

2017年6月，廣發銀行「智慧銀行」在武漢開業，實現據點智慧機具、櫃面系統及移動終端三者之間的資訊推送和互聯互通，在這種模式下，客戶辦理業務不再需要排隊叫號、頻繁流轉於各窗口。

今年3月，招商銀行和平安銀行接連公布新零售據點，招商銀行宣布在上海的首家「未來銀行」開業。平安銀行也在中山新增一家零售據點，利用金融加科技的手段，構建一站式綜合金融O2O服務平台。

智慧據點的鋪設，還是走著最小可行產品（MVP，用最低的成本設計完成產品，並用最快的速度放到市場上測試）的路線，與銀行利用科技來優化業務流程和降低成本的目的保持一致，也更傾向於「混合智慧」方案。

中國經營報報導，聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖指出，銀行據點未來有兩大方向，一種是大型綜合化旗艦店，由傳統的交易結算功能轉變為「綜合銷售服務中心」，發揮資產配置優勢，為客戶提供綜合性高階訂製化服務。

另一種是小型便利店式的微型據點，在商場、地鐵站等人流集中區域，配置簡單的智慧化設備，為客戶提供便捷服務。

上海興業銀行

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