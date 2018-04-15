陸股去年冷 證券業薪情差

2018-04-15 01:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



2017年大陸股市表現不佳，券商業績直直落，高管薪水也跟著縮水，已經落後保險業。

目前平均薪資最高的券商為國金證券，國金證券副總裁姜文國的稅前薪資達人民幣772.8萬元（約新台幣3,555萬元），位居第一，但比保險業年薪王仍少了約四成。

經濟日報提供 分享 facebook 21世紀經濟報導，券商高管薪資過去在金融圈一直遙遙領先，2017年整體市場表現不佳，券商業績直落，高管薪資也跟著下調，已落後於保險業。

目前平均薪資最高的券商為國金證券，17位高管去年從國金證券領走人民幣5,943萬元，平均薪酬達349.6萬元，在金融行業平均薪資榜上僅次於中國平安，國金證券副總裁姜文國的稅前薪資達人民幣772.8萬元，位居券商高階主管第一名。

報導引述華南一家私募董事長表示，券商整體薪資還是很有競爭力的，行業有句俗語是「三年不開張，開張吃三年」，看天吃飯的情況依舊嚴重，券商去年的薪資下降還是因市場狀況不佳，交易量大幅萎縮，導致業績整體下滑。

他說，如果再碰到2007年或2015年這樣的大牛市，交易量暴增，券商的業績又會成倍數增長，高管的薪資也會跟著水漲船高。

至於銀行高階主管的薪資，在行業內不佔優勢。招商銀行高管平均薪資目前在行業領先，平均為人民幣224萬元。

招商銀行行長、首席執行官田惠宇去年年薪在銀行業界獨領風騷，達人民幣522萬元，不過與金融界年薪王相比，還不到一半。

工農中建交五大國有銀行高階主管的平均薪資也都在人民幣百萬元之內，其中以中行最高，高階主管平均薪酬為人民幣60.2萬元。