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保險「打工皇帝」 年領6,000萬

2018-04-15 01:44經濟日報 記者李仲維／綜合報導

大陸四大上市保險公司去年獲利佳，高階主管平均薪資人民幣215萬元（約新台幣1,004萬元），其中年薪破千萬元的五名「打工皇帝」均來自中國平安。中國平安首席運營官陳心穎及中國平安首席保險業務執行官李源祥以人民幣1,303.7萬元（約新台幣5,997萬元）並列「年薪王」。

隨著2017年上市險企年報披露完畢，高階主管的身價也浮上台面。每經網報導，中國平安、中國太保、新華保險、中國人壽四大上市險企與盈利狀況走勢相同，開出的高管薪資也呈上升態勢。據統計，2017年四大上市保險公司的102名高管，合計獲得約人民幣2.2億元的稅前報酬，平均計算下來，每人領到人民幣215萬元。其中有五人的年薪更是破千萬元，這五位「打工皇帝」均來自中國平安。

打工皇帝是指公司董事或高級行政管理人，他們受雇於大型企業或上市公司，收入豐厚。

報導指出，與去年相似，中國平安依舊包攬高管薪資榜的前十名。中國平安首席保險業務執行官李源祥及中國平安常務副總經理、首席運營官陳心穎同樣以人民幣1,303.7萬元的稅前年薪並列第一，成為險企的「年薪王」。

中國平安的「活招牌」、董事長兼首席執行官馬明哲去年的薪資在中國平安排名第六，去年其年薪為人民幣889萬元，相比2016年的968.49萬元，縮水近80萬元。

人民幣保險薪資

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