海南建設自貿區 學者：探索服務業對外開放

2018-04-14 22:28 中央社 昆山14日電



中國國家主席習近平13日宣布，支持海南全島建設自由貿易試驗區並探索推進建設自由貿易港。學者分析，無法預期具體時間表，但可望從探索服務業對外開放著手，以回應外界期待。

習近平13日在慶祝海南建省辦經濟特區30週年大會宣布，中共中央支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

中國目前已有11個自貿試驗區，海南特別之處在於它是繼上海以後，第二個獲中央支持建設的自由貿易港。中共中央、中國國務院今天發布的「支持海南全面深化改革開放的指導意見」，進一步說明海南的經濟建設方向。

「指導意見」花費相當篇幅著墨海南在熱帶農業與海洋漁業的建設。包括要求海南加強國家南繁科研育種基地（海南）建設、打造國家熱帶農業科學中心、提高海洋資源開發能力、支持海南建設現代化海洋牧場等。

面對中央社詢及海南自貿試驗區、自由貿易港的建成時間評估，華中科技大學教授、光谷自貿研究院院長陳波表示，從上海過去的經驗來看，海南在建設過程還有很多細節需要推敲並與中央協商，因此無法預期時間表。

與其他自貿試驗區相較，海南有其獨特的地理優勢。陳波指出，基於離島地利，包括旅遊、醫療、研發等有關服務業的對外開放可在海南先行嘗試，「指導意見」中提到的熱帶農業與海洋漁業則可作為海南探索服務業對外開放的切入點。

陳波表示，儘管農業與漁業的經濟效益和影響力相對較小，但這是海南的傳統優勢，從這兩個產業著手，有比較穩固的基礎探索服務業對外開放，以回應外界長久以來要求中國放寬服務業准入的門檻。