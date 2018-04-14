股市不佳券商薪資縮水 國金證券副總裁行情最好

2018-04-14 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



2017年大陸股市表現不佳，券商業績直直落，高管薪水也跟著縮水，已經落後保險業。目前平均薪資最高的券商為國金證券，國金證券副總裁姜文國的稅前薪資達人民幣772.8萬元（約新台幣3,555萬元），位居第一。

21世紀經濟報導，券商高管薪資過去一直在金融圈遙遙領先，不過2017年整體市場表現不佳，券商業績直直落，高管薪資也跟著下調，已經落後於保險業。

目前平均薪資最高的券商為國金證券，17位高管去年從國金證券領走人民幣5,943萬元，平均薪酬達349.6萬元，在金融行業平均薪資榜上僅次於中國平安，國金證券副總裁姜文國的稅前薪資達人民幣772.8萬元，位居第一。

報導引述華南一家私募董事長表示，券商整體的薪資其實還是很有競爭力的，行業有句俗語是「三年不開張，開張吃三年」，看天吃飯的情況依舊嚴重，券商去年的薪資下降主要還是因為市場狀況不佳，交易量大幅萎縮，導致行業業績整體下滑。

他說，如果再碰到2007年或2015年這樣的大牛市，交易量暴增，券商的業績又會成倍增長，那麼高管的薪資也會跟著水漲船高。

至於銀行高階主管的薪資，則在行業內不佔優勢。招商銀行高管的平均薪資目前在行業領先，平均為人民幣224萬元。招商銀行行長、首席執行官田惠宇去年的年薪在銀行業界獨領風騷，達人民幣522萬元，不過與金融界年薪王相比，不到其一半。工農中建交五大行高階主管的平均薪資也都在人民幣百萬元之內，其中以中行最高，高管平均薪酬為人民幣60.2萬元。