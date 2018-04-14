大陸金融業「打工皇帝」 年薪近六千萬

2018-04-14 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



左一是中國平安首席保險業務執行官李源祥、右一是中國平安首席運營官陳心穎，他們二人並列四大上市險企的「打工皇帝」。中新社資料照 分享 facebook 大陸四大上市險企去年獲利佳，高階主管平均薪資達人民幣215萬元，其中年薪破千萬的5名打工皇帝均來自中國平安。中國平安首席運營官陳心穎及中國平安首席保險業務執行官李源祥以人民幣1,303.7萬元（約新台幣5,997萬元）並列「年薪王」。

隨著2017年上市險企年報披露完畢，高階主管的身價也浮上台面。每經網報導，中國平安、中國太保、新華保險、中國人壽四大上市險企，與盈利狀況走勢相同，開出的高管薪資也呈現上升態勢。

據統計，2017年四大上市險企的102名高管，合計獲得約人民幣2.2億元的稅前報酬，平均計算下來，每人領到人民幣215萬元。其中有5人的年薪更是破千萬，這5位「打工皇帝」均來自中國平安。

與去年相似，中國平安依舊包攬高管薪資榜的前十名。中國平安首席保險業務執行官李源祥及中國平安常務副總經理、首席運營官陳心穎同樣以人民幣1,303.7萬元的稅前年薪並列第一，成為險企的「年薪王」。

中國平安的「活招牌」、董事長兼首席執行官馬明哲去年的薪資則在中國平安排名第六，去年其年薪為人民幣889萬元，相比2016年的968.49萬元，縮水近80萬元。

某保險公司中層主管指出，由於看重新業務價值與內含價值增長，通常來說，險企會根據這兩組指標來考評高管。但是不同公司的側重點也會有所不同，例如中國平安這種以「金融+科技」為發展戰略的險企，可能會更加關注科技成分。

也有業界人士表示，中國平安對金融科技、醫療科技等進行重點布局，基於人才儲備的考慮，科技人才獲得更多報酬也是比較合理的。

中央財經大學教授郝演蘇指出，通常都是技術越高的職務，薪酬也越多，精算師、財務高管等都具備高薪特徵。另外，整體來看，保險高管薪酬有兩大類差異，一種是市場化的，即依據經營業績或盈利水準來決定報酬金額，另一種是央企按照國資委的要求發放薪資。