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台胞證登錄找工作 陸擬從大型人力資源網站著手

2018-04-13 20:35中央社 昆山13日電

國台辦交流局長黃文濤。圖擷自中評社
國台辦交流局長黃文濤。圖擷自中評社
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中國大陸昆山市今天舉行「對台31條」工作推進會，為方便台灣民眾到大陸工作，出席會議的大陸國台辦交流局長黃文濤表示，將率先推動大型人力資源網站支持使用台胞證註冊登錄。

中國大陸江蘇省蘇州市昆山市今天舉行貫徹落實「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施（對台31條）」工作推進會。會上總結過去昆山市對台工作成果，並布局未來工作的方向。

大陸各省市近來密集祭出政策，招攬台灣民眾赴大陸工作，大陸「對台31條」中最後一條提到，為方便台灣民眾在大陸應聘工作，將推動各類人事人才網站和企業線上招聘做好系統升級，支持使用台胞證註冊登錄。

對此，黃文濤會後接受中央社訪問時表示，大陸官方、各地區人力資源系統的推進較為順利，年內有望完成，但民間企業很難一聲令下就響應，會考慮從大的人才招聘網站著手。

至於台胞證號18碼年內是否有望上路，黃文濤對此持保留態度，他說，有關台胞證編碼問題與民眾在生活應用上遇到的困難，大陸方面會積極推動、解決，目前還沒有具體的期程可公布。

先前的「對台31條」政策提到，在大陸工作的台灣人可以參加當地勞動模範、技術能手、三八紅旗手等榮譽稱號評選，昆山今天也頒布當地首批入選的台灣人與社會團體。

今天的工作推進會上還宣布成立「昆山上市台企聯誼會」、啟動「昆山市台資企業政策法規講師團」、簽署4項昆台合作協定、第七屆海峽兩岸（昆台）文化交流月活動正式啟動等。

台胞證聯誼

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