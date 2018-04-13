陸官方：中國三新經濟成長 比GDP快

2018-04-13 14:16 中央社 台北13日電



中國國家統計局今天公布，按現價計算，2016年中國新產業、新業態、新模式「三新」經濟增加值成長速度為11.8%，高於中國國內生產毛額（GDP）現價成長速度3.9個百分點。

中新社報導，中國國家統計局核算司表示，新動能推動中國經濟「穩中向好」和「轉型升級」。2016年中國「三新」經濟增加值約為人民幣11兆3719億元（約新台幣53兆7891億元），相當於GDP的15.3%。

報導說，近年在中國一系列政策措施作用下，大眾創業、萬眾創新熱潮湧動，新產業、新業態、新模式「三新」經濟活動層出不窮，新動能不斷增強。

中國國家統計局表示，雖然目前「三新」經濟增加值的比重還比較低，但發展趨勢旺，一定程度地彌補了傳統動能減弱帶來的影響，對經濟平穩運行發揮重要作用。

中國國家統計局的數據顯示，2017年，第三產業增加值占GDP比重為51.6%，比2012年提高6.3個百分點。隨著推動供給側結構性改革，中國產業結構逐步優化升級，服務業撐起中國國民經濟半壁江山。

此外，新動能推動需求結構升級。中國國家統計局指出，近年來，中國消費的基礎性作用明顯增強。從3大需求對經濟成長的貢獻率來看，2013至2017年，最終消費支出的貢獻率年均56.2%，資本形成總額的年均貢獻率為43.8%，近5年貨物和服務淨出口的年均貢獻率幾乎為零。