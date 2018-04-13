親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

教部卡管邁向100天 原訂今天下午開第二次會臨時取消

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

陸官方：中國三新經濟成長 比GDP快

2018-04-13 14:16中央社 台北13日電

中國國家統計局今天公布，按現價計算，2016年中國新產業、新業態、新模式「三新」經濟增加值成長速度為11.8%，高於中國國內生產毛額（GDP）現價成長速度3.9個百分點。

中新社報導，中國國家統計局核算司表示，新動能推動中國經濟「穩中向好」和「轉型升級」。2016年中國「三新」經濟增加值約為人民幣11兆3719億元（約新台幣53兆7891億元），相當於GDP的15.3%。

報導說，近年在中國一系列政策措施作用下，大眾創業、萬眾創新熱潮湧動，新產業、新業態、新模式「三新」經濟活動層出不窮，新動能不斷增強。

中國國家統計局表示，雖然目前「三新」經濟增加值的比重還比較低，但發展趨勢旺，一定程度地彌補了傳統動能減弱帶來的影響，對經濟平穩運行發揮重要作用。

中國國家統計局的數據顯示，2017年，第三產業增加值占GDP比重為51.6%，比2012年提高6.3個百分點。隨著推動供給側結構性改革，中國產業結構逐步優化升級，服務業撐起中國國民經濟半壁江山。

此外，新動能推動需求結構升級。中國國家統計局指出，近年來，中國消費的基礎性作用明顯增強。從3大需求對經濟成長的貢獻率來看，2013至2017年，最終消費支出的貢獻率年均56.2%，資本形成總額的年均貢獻率為43.8%，近5年貨物和服務淨出口的年均貢獻率幾乎為零。

相關新聞

裕元暴跌寫下歷來紀錄 子公司寶盛營業利益率展望不佳

2018-04-13 14:32

陸海關總署：人民幣兌美元升值對進出口影響有限

2018-04-13 12:24

惠台進一步落地 昆山今發布台商平等享受10條措施

2018-04-13 12:10

昆山上市台企聯誼會今正式成立

2018-04-13 11:16

大陸第一季對美進出口增幅明顯收窄

2018-04-13 11:11

香港金管局：已為資本外流做好準備 利率將漸進上升

2018-04-13 10:18

人民幣兌美元中間價貶值64個基點

2018-04-13 09:50

滬深兩市開盤小漲

2018-04-13 09:41

奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28

陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28

福州自貿片區 對台虹吸效應大

2018-04-13 04:28

國企混改三批試點 覆蓋7大領域

2018-04-13 04:28

全球首輛無人電動卡車 天津港試運營

2018-04-13 04:28

日均1.3億件 大陸快遞業貢獻1% GDP

2018-04-13 04:28

中白企業家交流 深化帶路合作

2018-04-13 04:28

港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41

陸券商年營收3,113億人民幣 外資排隊爭食大餅

2018-04-13 00:06

陸股解碼／雲端運算概念 潛利大

2018-04-13 00:06

大股東減持 三七互娛今年來股挫21%

2018-04-13 00:06

海航集團砸345億 收購當當網

2018-04-13 00:06

騰訊新定位 當「數位化助手」

2018-04-13 00:05

匯率回穩 陸將重啟QDII審批

2018-04-13 00:05

大陸自駕車測試 五月放寬

2018-04-13 00:04

陸優惠政策 專家憂心影視人才恐變代工

2018-04-12 17:04

深圳招聘會 3萬多工作搶人才

2018-04-12 03:58

境外投資者政策試點 平潭啟動

2018-04-12 03:58

美醫療包裝企業 蘇州正式投產

2018-04-12 03:58

物流業 內陸經濟發展風向球

2018-04-12 03:58

滬港通額度 擴大四倍

2018-04-12 01:26

應對貿易戰 易綱：不會讓人民幣貶值

2018-04-12 00:44

陸上月PPI增速 創17月新低

2018-04-12 00:31

中金大股東 擬減持9.5%股份

2018-04-12 00:31

陸股解碼／政策利多 大小股齊抱

2018-04-12 00:31

青島雙星買韓廠 躍輪胎一哥

2018-04-12 00:31

陸企IPO家數增 保薦人隊伍達3,542人

2018-04-12 00:26

陸財政部副部長程麗華：今年降稅1兆元人民幣

2018-04-11 23:07

搶人才 河北雄安新區瞄準一批諾貝爾獎得主高端人才

2018-04-11 21:09

中國整頓短影音 微信暫停外鏈直接播放功能

2018-04-11 20:03

習近平宣示擴大開放 陸外交部：與貿易戰無關

2018-04-11 19:22
看更多

熱門文章

習近平上午完成海上大閱兵 中共官方晚間才宣布

2018-04-12 22:03

父母雙亡他四年後才出生 原因竟是爺奶大作戰

2018-04-12 14:43

愛的奇蹟！ 婦心跳停止30分因孫一句話被喚醒

2018-04-12 17:19

大媽廣場舞噪音令居民崩潰 警方出奇招成功化解

2018-04-12 14:52

孫政才當庭認罪 「我嚴重違紀違法」

2018-04-13 00:01

中共海軍1949年建軍13人起家 司令員巡島還得租漁船

2018-04-12 23:34

磁吸人才生到死全包 廈門60條、溫州24條惠台上桌

2018-04-12 00:28

中國9年3場海陸閱兵 凸顯權威出島鏈掌海權

2018-04-12 22:37

在台薪太低…研究：4成6台生願赴陸工作 港生僅2成8

2018-04-13 00:11

不砍樹改搞旅遊 西藏林芝結巴村富了

2018-04-13 04:28

習近平南海大閱兵 共軍百架機艦萬人受閱

2018-04-12 19:58

駁陰謀論 習近平：一帶一路是「陽謀」

2018-04-12 16:53

三亞外海軍事訓練結束 禁航提前撤銷

2018-04-12 17:57

「中國電力一姐」李小琳出席博鰲論壇 新身分曝光

2018-04-12 16:45

網購買到假貨不甘心 男子到LV專賣店「掉包」被逮

2018-04-13 12:41

一帶一路變「一公路一腰帶」 騰訊AI翻譯出洋相

2018-04-12 16:41

奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28

手機藏這類色情影像 中留學生被澳洲驅逐出境

2018-04-12 15:55

中共南海閱兵 陸專家：對美國的綜合回應

2018-04-13 12:32

美前駐陸大使芮效儉：台旅法威脅一中政策

2018-04-13 00:12

「內涵段子」沒了 「段友」圍北京廣電總局示威

2018-04-12 15:51

大陸三月出口負增長 近年首現貿易逆差

2018-04-13 12:00

誇張！陝婦半年沒回 新居住進4陌生人

2018-04-12 15:07

影／共軍南海最大規模閱兵 習近平：打造世界一流海軍

2018-04-13 13:34

大陸5月1日起 抗癌藥進口零關稅

2018-04-12 19:13

影／港珠澳橋人工島難擋浪 林鄭挨轟

2018-04-12 17:53

影／直播遭強吻 香港女記者：身心疲憊

2018-04-12 19:06

惠台進一步落地 昆山今發布台商平等享受10條措施

2018-04-13 12:10

厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11

中共最大海上閱兵 萬餘官兵參演

2018-04-12 23:48

打造南海「養殖航母」 首座深遠海智能漁場將出爐

2018-04-13 04:28

離譜！為逃百萬稅款 濟南夫妻離婚換妻

2018-04-12 15:08

港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41

內涵段子App下架…網友怒了 聚眾鳴笛「嗆」官方

2018-04-13 00:15

巴士挾持事件釀8死 杜特蒂向港人道歉

2018-04-13 11:17

唐家三少 6度稱霸中國「網路作家榜」

2018-04-12 15:45

智能生態「冰箱」在家種有機蔬菜

2018-04-13 04:28

杭州女員工請「姨媽假」被要求入廁「驗明正身」

2018-04-12 15:41

中國3月意外出現貿易逆差 入超最大的貿易夥伴是…

2018-04-13 11:43

陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top