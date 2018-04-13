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昆山上市台企聯誼會今正式成立

2018-04-13 11:16聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

台資集聚的昆山，在A股掛牌的上市企業也是大陸縣級市中排名第一，「昆山上市台企聯誼會」今天宣告正式成立，聚集上市掛牌的昆山台企有22家。首開大陸各省市先河，也是台資企業向A股上市板塊跨出一大步。

昆山上市台企聯誼會由昆山市台協會榮譽會長、榮邦科技董事長李邦欣發起，在今日昆山市召開的落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》工作推進會上，宣布正式成立。

李邦欣透露，榮邦科技在去年登板A股，也是昆山第100家上市企業、第20家上市台企。榮邦科技到昆山投資設廠已逾20年，從傳統製造的榮邦機械，技術升級轉型後上市登板，也見證台資企業在大陸以鳳凰涅槃的勇氣，推動老樹開花、插柳成蔭的升級轉型奇蹟。

李邦欣指出，昆山上市台企聯誼成立後，將促進上市掛牌台企之間的交流學習，助力更多台企搶進A股登板。

自2010年8月昆山市第一家台企上市以來，截至目前，昆山市累計完成台企上市（櫃）掛牌22家，不僅數量在大陸縣級市中跑第一，並創下多項「第一」，包括新萊應材為江蘇省內第一家在創業板上市的台資企業；哈森股份為江蘇省首家在上交所主板上市的台資企業。

昆山委書記、市長杜小剛表示，昆山始終與台商融合發展、攜手並進，大力支持台企轉型升級、創新發展，將推進一籃子新業態、新技術、新模式項目落地。

昆山是台商在大陸最密集的投資地，「台灣前100強製造業有70家都在昆山投資」，昆山台企占全大陸台資企業的1/9。從1990年第一家台資企業落戶以來，累計已有台資企業3,600多家，批准台資項目4,878個，註冊台資126億美元，投資總額達272億美元。

聯誼台商板塊

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