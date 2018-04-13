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港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41經濟日報 記者李仲維、編譯湯淑君／綜合報導

倫敦金融時報報導，香港金管局12日發布聲明表示，已因港幣觸及弱方兌換保證而出手護...
倫敦金融時報報導，香港金管局12日發布聲明表示，已因港幣觸及弱方兌換保證而出手護盤。 報系資料照
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在港幣兌美元昨（12）日跌至7.85元、觸及弱方兌換保證後，香港金管局表示，已出售1.04億美元以支撐港幣，是香港2005年實施現行交易區間以來首次干預，可能意味超寬鬆資金時代的終結。

倫敦金融時報報導，香港金管局12日發布聲明表示，已因港幣觸及弱方兌換保證而出手護盤。彭博資訊也報導，彭博終端機的資料顯示，金管局12日買進港幣8.16億元（1.04億美元）。當日盤中，港幣一度貶到7.85元兌1美元，踩到現行交易區間7.7到-7.85元兌1美元的下限，之後也一直在這個價位附近徘徊。

金管局持有的外匯存底為歷來之最，擁有足夠彈藥能捍衛港幣，且目前無證據證明現行交易區間遭投機客狙擊，但金管局這回出手干預的意義重大，因為大買港幣吸收市場流動性，可能推升借貸成本，有如宣告超低價資金時代的落幕，進而打擊香港房地產和股票價格。

經濟學家指出，香港金管局未來幾天可能會有更多干預行動，因為市場目前仍因流動性充沛，而相當看空港幣，「在港幣需求依然疲軟之際，這次干預不太可能帶動港幣匯率大漲」。

香港採用港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度。美國聯準會此前數次加息，使港幣與美元的利差進一步擴大，導致港幣匯率走弱。根據聯匯制度，港匯在銀行同業市場轉弱至7.85水準時，若有銀行要求金管局買進港幣，金管局便會以7.85元兌1美元的弱方兌換保證價向提出要求的銀行買進港幣，此即觸發弱方兌換保證。

香港金管局在上月底發表的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指出，隨著美國貨幣政策正常化進程持續，港幣與美元之間的息差將會擴大並會引致套利活動增加。

香港匯率彭博

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