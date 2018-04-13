日均1.3億件 大陸快遞業貢獻1% GDP

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國快遞業務量日均保持1.3億件水平。整個一季度，快遞業務收入對GDP（國內生產總值）增長直接貢獻率為1%。

中國國家郵政局12日在例行發佈會上發布「2018年3月中國快遞發展指數報告」。報告顯示，2月受春節假期影響，中國快遞業務量形成全年業務低谷，1月、3月快遞業務量基本持平，日均保持1.3億件水平。

隨著快遞基礎設施完善，中國快遞發展能力顯著增強，一季度快遞支撐網絡零售額接近1.5萬億元人民幣，快遞業務收入佔國內生產總值比重為6.2‰，對國內生產總值增長直接貢獻率為1%。

數據顯示，2018年3月，中國快遞發展指數為140.8，同比提高22.8%，其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數比去年同期均有20%以上的增幅。

國家郵政局市場監管司快遞管理處處長余艶表示，一季度快遞時限和準時率兩個指標較去年同期均有小幅度改善，主要得益於三個方面，一是上年四季度業務儲備的加強，二是主要品牌快遞企業「春節快遞不打烊」，三是春節後各快遞企業迅速全面恢復正常生產運營。

從2017年6月起至今年3月，國際及港澳台快遞業務量增速連續10個月高於快遞業整體增速。國家郵政局發展研究中心市場監管研究處副處長耿艶說，跨境快遞將有望保持加快發展態勢，其增速高於行業整體增速將成為常態。