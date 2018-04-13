親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日均1.3億件 大陸快遞業貢獻1% GDP

2018-04-13 04:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國快遞業務量日均保持1.3億件水平。整個一季度，快遞業務收入對GDP（國內生產總值）增長直接貢獻率為1%。

中國國家郵政局12日在例行發佈會上發布「2018年3月中國快遞發展指數報告」。報告顯示，2月受春節假期影響，中國快遞業務量形成全年業務低谷，1月、3月快遞業務量基本持平，日均保持1.3億件水平。

隨著快遞基礎設施完善，中國快遞發展能力顯著增強，一季度快遞支撐網絡零售額接近1.5萬億元人民幣，快遞業務收入佔國內生產總值比重為6.2‰，對國內生產總值增長直接貢獻率為1%。

數據顯示，2018年3月，中國快遞發展指數為140.8，同比提高22.8%，其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數比去年同期均有20%以上的增幅。

國家郵政局市場監管司快遞管理處處長余艶表示，一季度快遞時限和準時率兩個指標較去年同期均有小幅度改善，主要得益於三個方面，一是上年四季度業務儲備的加強，二是主要品牌快遞企業「春節快遞不打烊」，三是春節後各快遞企業迅速全面恢復正常生產運營。

從2017年6月起至今年3月，國際及港澳台快遞業務量增速連續10個月高於快遞業整體增速。國家郵政局發展研究中心市場監管研究處副處長耿艶說，跨境快遞將有望保持加快發展態勢，其增速高於行業整體增速將成為常態。

春節人民幣

相關新聞

奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28

陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28

福州自貿片區 對台虹吸效應大

2018-04-13 04:28

國企混改三批試點 覆蓋7大領域

2018-04-13 04:28

全球首輛無人電動卡車 天津港試運營

2018-04-13 04:28

中白企業家交流 深化帶路合作

2018-04-13 04:28

港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41

陸券商年營收3,113億人民幣 外資排隊爭食大餅

2018-04-13 00:06

陸股解碼／雲端運算概念 潛利大

2018-04-13 00:06

大股東減持 三七互娛今年來股挫21%

2018-04-13 00:06

海航集團砸345億 收購當當網

2018-04-13 00:06

騰訊新定位 當「數位化助手」

2018-04-13 00:05

匯率回穩 陸將重啟QDII審批

2018-04-13 00:05

大陸自駕車測試 五月放寬

2018-04-13 00:04

陸優惠政策 專家憂心影視人才恐變代工

2018-04-12 17:04

深圳招聘會 3萬多工作搶人才

2018-04-12 03:58

境外投資者政策試點 平潭啟動

2018-04-12 03:58

美醫療包裝企業 蘇州正式投產

2018-04-12 03:58

物流業 內陸經濟發展風向球

2018-04-12 03:58

滬港通額度 擴大四倍

2018-04-12 01:26

應對貿易戰 易綱：不會讓人民幣貶值

2018-04-12 00:44

陸上月PPI增速 創17月新低

2018-04-12 00:31

中金大股東 擬減持9.5%股份

2018-04-12 00:31

陸股解碼／政策利多 大小股齊抱

2018-04-12 00:31

青島雙星買韓廠 躍輪胎一哥

2018-04-12 00:31

陸企IPO家數增 保薦人隊伍達3,542人

2018-04-12 00:26

陸財政部副部長程麗華：今年降稅1兆元人民幣

2018-04-11 23:07

搶人才 河北雄安新區瞄準一批諾貝爾獎得主高端人才

2018-04-11 21:09

中國整頓短影音 微信暫停外鏈直接播放功能

2018-04-11 20:03

習近平宣示擴大開放 陸外交部：與貿易戰無關

2018-04-11 19:22

通通記錄！中國「社會信用管理」 闖紅燈者限制貸款

2018-04-11 18:41

為獲中國「馳名商標」 曼秀雷敦、雅居樂涉行賄

2018-04-11 16:39

大潤發又一家不保 濟南市歷下區前華北總部要拆了

2018-04-11 15:27

專家：全年慢牛走勢不變 2季度為結構性行情

2018-04-11 11:30

新行長易綱：今年內推出五大金融開放措施

2018-04-11 10:50

陸首個經濟特區奠基人 改革先驅吳南生病逝

2018-04-11 10:21

「另起爐灶」的富二代們

2018-04-11 08:34

粵社科院：廣東現代化有喜有憂

2018-04-11 04:25

陸振興鄉村 台商：台青打拚良機

2018-04-11 04:25
看更多

熱門文章

中共18日在台灣海峽實彈演習

2018-04-12 17:10

大陸宣布 18日在台灣海峽水域進行實彈演習

2018-04-12 17:04

8歲愛上音樂老師 混血美女師生戀將修成正果！

2018-04-12 14:24

中共台海軍演 上次是在2016總統大選前

2018-04-12 18:09

習近平上午完成海上大閱兵 中共官方晚間才宣布

2018-04-12 22:03

自製航母最快年底服役 大陸海軍將強而不霸？

2018-04-12 10:00

愛的奇蹟！ 婦心跳停止30分因孫一句話被喚醒

2018-04-12 17:19

孫政才受審畫面曝光 低頭念稿認罪

2018-04-12 13:35

大媽廣場舞噪音令居民崩潰 警方出奇招成功化解

2018-04-12 14:52

華春瑩罕見網球裝曝光 曾遭傳聞纏身

2018-04-12 10:34

磁吸人才生到死全包 廈門60條、溫州24條惠台上桌

2018-04-12 00:28

前中共儲君孫政才 涉洩露組織秘密罪天津開審

2018-04-12 11:17

中國為何有一條公路和一條腰帶？答案問騰訊

2018-04-12 11:50

駁陰謀論 習近平：一帶一路是「陽謀」

2018-04-12 16:53

中共海軍1949年建軍13人起家 司令員巡島還得租漁船

2018-04-12 23:34

三亞外海軍事訓練結束 禁航提前撤銷

2018-04-12 17:57

2017考古在中國10大發現出爐 有啥新亮點？

2018-04-12 09:12

習近平南海大閱兵 共軍百架機艦萬人受閱

2018-04-12 19:58

不顧中共強烈反對 圓明園被劫青銅器高價拍出

2018-04-12 10:55

大陸夫妻過世遺留胚胎 寮國代孕母親產子

2018-04-12 14:43

手機藏這類色情影像 中留學生被澳洲驅逐出境

2018-04-12 15:55

中國邊惠台邊軍演 陸委會：我人民不會解讀為良善的

2018-04-12 21:45

中國9年3場海陸閱兵 凸顯權威出島鏈掌海權

2018-04-12 22:37

「中國電力一姐」李小琳出席博鰲論壇 新身分曝光

2018-04-12 16:45

一帶一路變「一公路一腰帶」 騰訊AI翻譯出洋相

2018-04-12 16:41

「內涵段子」沒了 「段友」圍北京廣電總局示威

2018-04-12 15:51

影／直播遭強吻 香港女記者：身心疲憊

2018-04-12 19:06

影／港珠澳橋人工島難擋浪 林鄭挨轟

2018-04-12 17:53

大陸5月1日起 抗癌藥進口零關稅

2018-04-12 19:13

前中共重慶市委書記孫政才 天津受審

2018-04-12 11:26

官方整改一波波 今日頭條爬得快跌得重

2018-04-12 14:25

唐家三少 6度稱霸中國「網路作家榜」

2018-04-12 15:45

誇張！陝婦半年沒回 新居住進4陌生人

2018-04-12 15:07

杭州女員工請「姨媽假」被要求入廁「驗明正身」

2018-04-12 15:41

陸下架網媒搞笑App 百車聚廣電總局抗議

2018-04-12 12:42

孫政才當庭認罪 「我嚴重違紀違法」

2018-04-13 00:01

韓正傳掌港澳工作協調小組 港議員：對港政策不會有重大改變

2018-04-12 15:01

陸優惠政策 專家憂心影視人才恐變代工

2018-04-12 17:04

共軍台海實彈演習 陸委會籲莫誤判情勢

2018-04-12 21:57

厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top