全球首輛無人電動卡車 天津港試運營

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由天津港集團公司、中國重汽集團公司和天津主線科技公司三方攜手打造的全球首台無人駕駛電動卡車在天津港開啟試運營。 （中新社） 分享 facebook 由天津港集團公司、中國重汽集團公司和天津主線科技公司三方攜手打造的全球首台無人駕駛電動卡車12日在天津港開啟試運營。

中新社報導，該款車型號為「HOWO—T5G」，由中國工程院院士李德毅領軍研發，配備了世界先進的駕駛系統和成熟可靠的純電中央驅動控制系統，整車滿載行駛可達120公里，並且充電時間小於1小時。

這輛無人駕駛電動卡車外觀與普通集裝箱卡車無異，只是有非常搶眼的電池模塊。但車上安裝了北斗定位系統和激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等設備，同時輔以主線科技自主研發的多項人工智能技術，在無人干預的情況下，可完成道路行駛、精確停車、集裝箱裝卸、障礙物響應等指定動作，實現了集裝箱從岸邊到堆場的全程自動駕駛水平運輸。

天津主線科技公司創始人兼CEO張天雷博士稱，此車可保證在夜間、大霧、雨雪等天氣和現場人員、車輛、作業設備交叉作業的複雜情況下，保持良好作業狀態，以滿足港口24小時全天候生產運行。

「此次試運營成功，不僅標誌著中國無人駕駛電動卡車在港口作業工況下實現了新突破，同時也為港口解決自動化集裝箱碼頭水平運輸難題提供了可行的實踐方案，更為促進中國綠色智慧物流創新發展作出了有益探索」。

天津港集團公司科信部副部長朱連義表示，未來無人駕駛電動卡車在港口的應用，將與自動化堆場、全自動集裝箱碼頭和集裝箱碼頭操作系統一體化項目形成無縫對接，有效解決因集裝箱作業量增長帶來的生產指揮、道路交通、安全管理等各種壓力。