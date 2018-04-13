親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國企混改三批試點 覆蓋7大領域

2018-04-13 04:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會經濟體制綜合改革司12日發布消息稱，截至目前，大陸官方已推出三批混合所有制改革試點示範項目，涵蓋了中央企業和部分地方國企，實現了電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大重要領域全覆蓋，並延伸到國有經濟較為集中的一些重要行業。

中新社報導，在試點示範項目之外，國家發改委表示，也有不少國有企業主動作為，精心謀劃，有計劃、有步驟地引入具有戰略協同性的民營資本和外資，優化股權結構，提高治理能力。通過各種不同所有制資本的實質性混合，非公有資本在混合所有制改革企業中的催化劑作用得以充分發揮，產生了體制機制融合互促的化學反應。隨著民資、外資的引入，治理結構逐步完善，中國國有企業改革正向縱深推進。

其成效有三：一是企業法人治理進一步完善。通過產權和股權轉讓、增資擴股、上市公司增發、投資組建新公司等多種方式，民營資本、外資等作為戰略投資、產業投資進入國有企業，有效解決了過去國有股「一股獨大」的問題。

二是企業激勵約束機制進一步健全。通過引資本促進轉機制，混合所有制企業在完善市場化激勵約束機制方面進行了富有成效的多樣化探索。市場化選人用人制度日趨完善，職業經理人制度、高級管理人員社會化選聘制度等為企業源源不斷輸送高質量人力資本。

三是企業核心競爭力進一步增強。通過撬動數量可觀的優質非公有資本，引入產業鏈價值鏈的戰略協同力量和升級要素，有機融合國有資本的規模、技術優勢和民資、外資的創新能力、管理優勢，混合所有制改革實現了企業資產效益和勞動生產率的大幅提升，增強了企業的核心競爭力。

國家發改委表示，下一步，將進一步健全規範各類資本的退出機制，完善改革配套政策，確保各類資本自由進入、無障礙退出，更大力度、更深層次推進混合所有制改革，實現各類所有制資本共贏發展。

外資上市公司轉機

相關新聞

奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28

陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28

福州自貿片區 對台虹吸效應大

2018-04-13 04:28

全球首輛無人電動卡車 天津港試運營

2018-04-13 04:28

日均1.3億件 大陸快遞業貢獻1% GDP

2018-04-13 04:28

中白企業家交流 深化帶路合作

2018-04-13 04:28

港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41

陸券商年營收3,113億人民幣 外資排隊爭食大餅

2018-04-13 00:06

陸股解碼／雲端運算概念 潛利大

2018-04-13 00:06

大股東減持 三七互娛今年來股挫21%

2018-04-13 00:06

海航集團砸345億 收購當當網

2018-04-13 00:06

騰訊新定位 當「數位化助手」

2018-04-13 00:05

匯率回穩 陸將重啟QDII審批

2018-04-13 00:05

大陸自駕車測試 五月放寬

2018-04-13 00:04

陸優惠政策 專家憂心影視人才恐變代工

2018-04-12 17:04

深圳招聘會 3萬多工作搶人才

2018-04-12 03:58

境外投資者政策試點 平潭啟動

2018-04-12 03:58

美醫療包裝企業 蘇州正式投產

2018-04-12 03:58

物流業 內陸經濟發展風向球

2018-04-12 03:58

滬港通額度 擴大四倍

2018-04-12 01:26

應對貿易戰 易綱：不會讓人民幣貶值

2018-04-12 00:44

陸上月PPI增速 創17月新低

2018-04-12 00:31

中金大股東 擬減持9.5%股份

2018-04-12 00:31

陸股解碼／政策利多 大小股齊抱

2018-04-12 00:31

青島雙星買韓廠 躍輪胎一哥

2018-04-12 00:31

陸企IPO家數增 保薦人隊伍達3,542人

2018-04-12 00:26

陸財政部副部長程麗華：今年降稅1兆元人民幣

2018-04-11 23:07

搶人才 河北雄安新區瞄準一批諾貝爾獎得主高端人才

2018-04-11 21:09

中國整頓短影音 微信暫停外鏈直接播放功能

2018-04-11 20:03

習近平宣示擴大開放 陸外交部：與貿易戰無關

2018-04-11 19:22

通通記錄！中國「社會信用管理」 闖紅燈者限制貸款

2018-04-11 18:41

為獲中國「馳名商標」 曼秀雷敦、雅居樂涉行賄

2018-04-11 16:39

大潤發又一家不保 濟南市歷下區前華北總部要拆了

2018-04-11 15:27

專家：全年慢牛走勢不變 2季度為結構性行情

2018-04-11 11:30

新行長易綱：今年內推出五大金融開放措施

2018-04-11 10:50

陸首個經濟特區奠基人 改革先驅吳南生病逝

2018-04-11 10:21

「另起爐灶」的富二代們

2018-04-11 08:34

粵社科院：廣東現代化有喜有憂

2018-04-11 04:25

陸振興鄉村 台商：台青打拚良機

2018-04-11 04:25
看更多

熱門文章

中共18日在台灣海峽實彈演習

2018-04-12 17:10

大陸宣布 18日在台灣海峽水域進行實彈演習

2018-04-12 17:04

8歲愛上音樂老師 混血美女師生戀將修成正果！

2018-04-12 14:24

中共台海軍演 上次是在2016總統大選前

2018-04-12 18:09

習近平上午完成海上大閱兵 中共官方晚間才宣布

2018-04-12 22:03

自製航母最快年底服役 大陸海軍將強而不霸？

2018-04-12 10:00

愛的奇蹟！ 婦心跳停止30分因孫一句話被喚醒

2018-04-12 17:19

孫政才受審畫面曝光 低頭念稿認罪

2018-04-12 13:35

大媽廣場舞噪音令居民崩潰 警方出奇招成功化解

2018-04-12 14:52

華春瑩罕見網球裝曝光 曾遭傳聞纏身

2018-04-12 10:34

磁吸人才生到死全包 廈門60條、溫州24條惠台上桌

2018-04-12 00:28

前中共儲君孫政才 涉洩露組織秘密罪天津開審

2018-04-12 11:17

中國為何有一條公路和一條腰帶？答案問騰訊

2018-04-12 11:50

駁陰謀論 習近平：一帶一路是「陽謀」

2018-04-12 16:53

中共海軍1949年建軍13人起家 司令員巡島還得租漁船

2018-04-12 23:34

三亞外海軍事訓練結束 禁航提前撤銷

2018-04-12 17:57

2017考古在中國10大發現出爐 有啥新亮點？

2018-04-12 09:12

習近平南海大閱兵 共軍百架機艦萬人受閱

2018-04-12 19:58

不顧中共強烈反對 圓明園被劫青銅器高價拍出

2018-04-12 10:55

大陸夫妻過世遺留胚胎 寮國代孕母親產子

2018-04-12 14:43

手機藏這類色情影像 中留學生被澳洲驅逐出境

2018-04-12 15:55

中國邊惠台邊軍演 陸委會：我人民不會解讀為良善的

2018-04-12 21:45

中國9年3場海陸閱兵 凸顯權威出島鏈掌海權

2018-04-12 22:37

「中國電力一姐」李小琳出席博鰲論壇 新身分曝光

2018-04-12 16:45

一帶一路變「一公路一腰帶」 騰訊AI翻譯出洋相

2018-04-12 16:41

「內涵段子」沒了 「段友」圍北京廣電總局示威

2018-04-12 15:51

影／直播遭強吻 香港女記者：身心疲憊

2018-04-12 19:06

影／港珠澳橋人工島難擋浪 林鄭挨轟

2018-04-12 17:53

大陸5月1日起 抗癌藥進口零關稅

2018-04-12 19:13

前中共重慶市委書記孫政才 天津受審

2018-04-12 11:26

官方整改一波波 今日頭條爬得快跌得重

2018-04-12 14:25

唐家三少 6度稱霸中國「網路作家榜」

2018-04-12 15:45

誇張！陝婦半年沒回 新居住進4陌生人

2018-04-12 15:07

杭州女員工請「姨媽假」被要求入廁「驗明正身」

2018-04-12 15:41

陸下架網媒搞笑App 百車聚廣電總局抗議

2018-04-12 12:42

孫政才當庭認罪 「我嚴重違紀違法」

2018-04-13 00:01

韓正傳掌港澳工作協調小組 港議員：對港政策不會有重大改變

2018-04-12 15:01

陸優惠政策 專家憂心影視人才恐變代工

2018-04-12 17:04

共軍台海實彈演習 陸委會籲莫誤判情勢

2018-04-12 21:57

厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top