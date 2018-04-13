國企混改三批試點 覆蓋7大領域

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家發展和改革委員會經濟體制綜合改革司12日發布消息稱，截至目前，大陸官方已推出三批混合所有制改革試點示範項目，涵蓋了中央企業和部分地方國企，實現了電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大重要領域全覆蓋，並延伸到國有經濟較為集中的一些重要行業。

中新社報導，在試點示範項目之外，國家發改委表示，也有不少國有企業主動作為，精心謀劃，有計劃、有步驟地引入具有戰略協同性的民營資本和外資，優化股權結構，提高治理能力。通過各種不同所有制資本的實質性混合，非公有資本在混合所有制改革企業中的催化劑作用得以充分發揮，產生了體制機制融合互促的化學反應。隨著民資、外資的引入，治理結構逐步完善，中國國有企業改革正向縱深推進。

其成效有三：一是企業法人治理進一步完善。通過產權和股權轉讓、增資擴股、上市公司增發、投資組建新公司等多種方式，民營資本、外資等作為戰略投資、產業投資進入國有企業，有效解決了過去國有股「一股獨大」的問題。

二是企業激勵約束機制進一步健全。通過引資本促進轉機制，混合所有制企業在完善市場化激勵約束機制方面進行了富有成效的多樣化探索。市場化選人用人制度日趨完善，職業經理人制度、高級管理人員社會化選聘制度等為企業源源不斷輸送高質量人力資本。

三是企業核心競爭力進一步增強。通過撬動數量可觀的優質非公有資本，引入產業鏈價值鏈的戰略協同力量和升級要素，有機融合國有資本的規模、技術優勢和民資、外資的創新能力、管理優勢，混合所有制改革實現了企業資產效益和勞動生產率的大幅提升，增強了企業的核心競爭力。

國家發改委表示，下一步，將進一步健全規範各類資本的退出機制，完善改革配套政策，確保各類資本自由進入、無障礙退出，更大力度、更深層次推進混合所有制改革，實現各類所有制資本共贏發展。