陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在廣州訪問的荷蘭皇家航空總裁兼CEO何強磊（Pieter Elbers）11日接受中新社專訪時表示，中國政府在海南博鰲論壇上釋放出進一步擴大對外開放的信號，對航空業來說無疑是一大利好。

他指出，近年來，中國的航空運輸市場發展非常迅速，規模不斷擴大，未來中國航空運輸市場將代替美國成為全球最大的航空運輸市場。

他說，荷航在中國的市場拓展非常迅速，荷航也是第一家開通微信支付的非中國航空公司。目前，荷航和其中國合作夥伴一起，在中國8個城市共提供68個前往荷蘭阿姆斯特丹的航班。其中，由荷航自己執飛的航班達到38個，航點包括北京、上海、成都、杭州、廈門等城市。

何強磊表示，荷航的目標是把阿姆斯特丹打造成中國旅客進入歐洲的門戶城市，響應中國提出的「一帶一路」倡議，架起中國和歐洲之間的橋樑。

荷航通過代碼共享、航線聯營等方式，積極發展與南方航空、廈門航空、東方航空等中國航空公司的合作關係。目前，荷航與南方航空、廈門航空在中國航線上分別有30多個代碼共享航班。通過與中國航空公司的合作，雙方為旅客提供了更大的航線網絡選擇。

何強磊對廣州的發展印象非常深刻。他認為，優越的地理位置對於廣州打造國際航空樞紐非常重要。最近即將落成啟用的白雲機場T2航站樓將進一步推動廣州國際航空樞紐建設，廣州和荷蘭的聯繫將會通過更多航班的開通得到加強。