奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在奧地利總統范德貝倫和奧地利總理庫爾茨的共同見證下，滿載貨值約150萬美元貨物的中歐班列12日從成都鳴笛啟程。 中新社 分享 facebook

「再見，在維也納再見！」12日上午，在成都國際鐵路港，來華訪問的奧地利總統范德貝倫向中國首列發往奧地利維也納的中歐班列告別。

中新社報導，當日，在奧地利總統范德貝倫和奧地利總理庫爾茨的共同見證下，滿載貨值約150萬美元貨物的中歐班列從成都鳴笛啟程。

此趟班列共41個集裝箱，滿載著LED顯示屏、輪胎、機載配重件、燈具、裝飾材料、日用品等貨物，將途經哈薩克、俄羅斯、斯洛伐克等多個國家，全程運行約9800公里，預計在13天後抵達奧地利首都維也納。

「這次發車儀式對奧中兩國經貿合作非常有意義」。范德貝倫在致辭中表示，雖然現在在成都的奧地利企業數量很少，但以後肯定會越來越多，「火車貨運到奧地利和歐洲比水運快很多，我們的貨運關係會越來越親密」。

在奧地利鐵路總公司首席執行官馬塔看來，奧地利和中國的民眾都將從兩國的經貿往來中獲益。他表示，該班列返回成都時將滿載來自歐洲中部和奧地利的貨物。

首發儀式上，成都國際鐵路港投資發展有限公司還與奧地利國家鐵路貨運公司簽署了合作備忘錄。

據悉，中歐班列（蓉歐快鐵）已開通了成都至羅茲、紐倫堡、蒂爾堡、莫斯科、布拉格以及東盟國際海鐵聯運通道、「蓉歐+」東盟國際鐵路通道等國際班列線路，已全面構建起成都向西至歐洲腹地、向北至俄羅斯、向南至東盟的「Y」字形國際物流通道。