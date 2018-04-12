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物流業 內陸經濟發展風向球

2018-04-12 03:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近年來，越來越多的大陸內陸城市致力建構交通樞紐，發展現代綜合交通物流業。

正在陜西西安舉行的第八屆中國西部國際物流產業博覽會上，與會專家與行業代表認為，物流業不但是貫穿所有產業的基礎性、戰略性產業，也正成為大陸內陸經濟飛躍發展的「風向標」。

新華社報導，以中國西北部城市西安為例，雖地處內陸，但西安成為區域物流樞紐的區位優勢明顯。依託中國北方第二大門戶樞紐機場西安咸陽國際機場和亞洲最大的高鐵客運站，西安搭建國際內陸港平台和國際空港平台，逐漸成為「一帶一路」重要的交通商貿物流中心。

同樣不沿邊不靠海、地處內陸的銀川市近年來依託綜合保稅區的建立，加快與中東、中亞地區的經貿交流。

在銀川綜合保稅區管委會副主任朱俊東看來，現代物流業的發展對於銀川乃至所有內陸城市都非常重要，「大力發展現代物流業，能彌補以前內陸地區與沿海地區的差距，聚集更多產業，吸引更多企業，讓內陸地區有機會彎道超車」。

內陸地區發展樞紐經濟，吸引越來越多的物流企業。2017年京東全球物流總部選擇落戶陜西，普洛斯、順豐等知名物流企業也紛至沓來，一條以西安為中心，布點陜西、輻射大陸全國的現代物流新經濟走廊正在形成。

京東集團副總裁、西北地區總經理孫桂宇指出，2017年5月京東集團宣布將全球物流總部、無人系統產業中心、京東雲陜西大數據中心布局西安。結合陜西輻射西北的地域優勢，京東在陜西建立智慧物流基地，未來將成為集團大陸最大的綜合性智慧物流產業基地。

他說，京東在陜西，力爭於「十三五」末形成產值超過1000億元（人民幣）的產業集群，大幅帶動區域就業、稅收，並促進高科技和物流人才的儲備和培養。

中國宏觀經濟研究院綜合運輸研究所所長汪鳴認為，大陸內陸城市迎接依靠要素聚集在更高水準上發展組織型產業的機會，以服務現代化過程中的產業組織、要素聚集、價值提升帶來的高品質規模經濟發展機會。

機場輻射

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