阿里雲首次發布網路8K直播 提升觀影享受

2018-04-11 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



觀看影片時，畫質是影響觀眾享受的一大關鍵，阿里雲日前在雲棲大會‧深圳峰會上展示解析度為超高畫質的8K影片，而且是透過網路進行全球首次流暢直播，反映出傳輸及計算系統的實力。

阿里巴巴集團旗下阿里足跡報導，阿里雲CDN業務負責人朱照遠表示，阿里雲實現首次8K網路直播，預告高解析度影片雲端解決方案的新時代將要到來，就像2013年的4K解析度一樣。我們的影片流解決方案背後是強大的CDN，儲存和雲端計算設施以及先進的轉碼技術的支持。

阿里雲這次的直播是從雲棲大會‧深圳峰會會場1,300公里以外，阿里巴巴杭州園區傳送直播影片回來，讓現場觀眾可以清晰地看到景泰藍淘公仔的精緻細節。

高畫質的每張圖片是200萬像素，4K是每張400萬象素，而這三分鐘8K網路直播，展示出的是每張3,300萬像素，解析度是高畫質16倍的畫質，能為使用者提供沉浸式的視頻體驗，帶來強烈的臨場感覺。

要傳送如此精緻的畫面，其實是對傳輸及計算系統提出了挑戰，阿里雲是目前全球首個傳輸能力上實現8K全鏈路影片直播的雲廠商，背後是阿里雲直播及影片推流軟件實力，直播當中使用的是阿里視頻雲自研的推流軟件。

在推流服務器上，把採集到的影片和聲音的基帶數據流程合成為RTMP（Real Time Messaging Protocol）流，推送到直播中心。

朱照遠指出，阿里的8K網路影片流解決方案，進一步提升了觀眾在遊戲和娛樂方面的觀賞體驗。同時也開闢了在各個領域應用的新可能，例如高密度影片遠程醫療，阿里將繼續開發更多服務以支援這些不同的應用場景。

為了保障8K推流的順暢，阿里雲啟用了全新一代ECS（Elastic Compute Service，彈性雲端運算服務）裸金屬服務器，在推流服務器、直播中心承載高性能計算。