境外投資者政策試點 平潭啟動

2018-04-12 03:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省平潭綜合實驗區金融辦昨指出，平潭日前印發「開展外商投資股權投資企業試點工作的實施辦法（試行）」，代表合格境外投資者（QFLP）政策試點工作在平潭啟動。

新華社報導，位於閩台交流合作前沿的平潭，擁有「國際旅遊島」「自貿試驗區」「綜合實驗區」的政策疊加優勢，因此在開展QFLP政策試點工作時，平潭針對港澳台的外商投資股權投資類企業制定低門檻準入條件。

辦法規定，在平潭，港澳台商投資股權投資企業認繳出資應不低於600萬美元等值貨幣，出資方式限於貨幣，合夥人應當以自己名義出資，除普通合夥人外，其他每個有限合夥人的出資應不低於100萬美元等值貨幣；港澳台商投資股權投資管理企業註冊資本（或認繳出資）應不低於200萬美元等值貨幣，出資方式限於貨幣。目前其他試點城市對QFLP註冊標準以4億美元或1億美元計。

平潭綜合實驗區金融辦副主任楊哲安表示，外商企業在平潭註冊後，即可參照當地股權投資企業的稅收優惠政策提供獎勵補助。

楊哲安指出，平潭標準參考了台灣的風投機構註冊標準。台商台資通過平潭較低門檻的QFLP政策試點，可以合法合規進入大陸市場，參與投資設立高端製造、智能製造、綠色製造等企業，並可享受到相應的投資便利及優惠。

楊哲安認為，QFLP政策試點有助平潭打造成金流、人流、物流的綜合樞紐。下一步平潭將加速形成雙向資金流，以促進國際旅遊島建設發展。