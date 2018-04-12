深圳招聘會 3萬多工作搶人才

2018-04-12 03:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳市人社局透露，「第16屆中國國際人才交流大會」，將於4月14日-15日在深圳舉行，同期將舉行外籍人才、海歸人才、香港人才、「精英天下」招聘會、事業單位工作人員等八場專場招聘會，1500家來自大陸各地的企業共計提供3萬多個工作機會。

羊城晚報報導，這是中國大陸唯一面向海外人才開放的國家級、國際化、綜合性的人才與智力交流會，4月14日至15日舉行的海歸招聘會，華潤置地、平安、沃爾瑪、蘇寧、比亞迪、廣汽新能源、星雅航空、福耀玻璃、瀚納仕、民富財富、小牛資本、迪卡儂、西安交通大學、美聯、邁瑞生物、漢京等近250家知名企業，將現場向海外留學人員拋出橄欖枝，提供超6000個工作機會。

4月14日舉行的「智聘百強」高端招聘會，參會企業包含平安、華潤、中國移動、招商證券、中國人壽、寧波銀行等，提供8000多個頂尖工作機會，平均年薪達25萬元（人民幣，下同）以上。其中不乏軟體工程師、戰略運營經理、行銷總監、投資分析師等年薪25至50萬元的職位及首席財務官、副總經理等年薪100萬元、200萬元以上職位。

4月15日舉行的「精英天下」中高級人才招聘會，包括富士康、比亞迪、TCL集團股份有限公司等150多家公司，提供逾8000個年薪15萬元以上中高端工作機會，包括年薪100萬元的總經理職位，年薪80萬元的海外行銷VP、GPU設計/架構師，年薪40萬至90萬元的亞馬遜運營總監等。

除了中高端人才，基礎人才等新鮮血液也是企業爭奪的重點。4月15日第四屆「智領未來」全大陸高校畢業生就業雙選會將提供1萬多個工作機會，500家企業以互聯網高新技術、金融、生物新能源企業居多。此外，深圳的事業單位也將在大會期間面向全大陸公開招聘1150名工作人員，僅於15日當天接受現場報名。