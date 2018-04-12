應對貿易戰 易綱：不會讓人民幣貶值

2018-04-12 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



人行行長易綱在博鰲論壇上發言。 （新華社） 分享 facebook

中美貿易大戰未歇，外界關注貨幣政策是否成為解決貿易摩擦的武器？中國人民銀行行長易綱昨天表示，「中國哪怕關稅上升，也不會讓自己的貨幣貶值。」強調人行不會用人民幣貶值應對貿易戰。

易綱十一日在博鰲論壇上，除了宣布金融業開放時間表和路線圖外，也回應了貨幣政策、虛擬貨幣、利率等外界關切的熱門話題。

易綱強調，中國目前沒有任何量化寬鬆、零利率政策；不會用人民幣貶值應對貿易戰，但他特別指出，美國跨國公司在中國大陸賣了很多產品，利潤也很高，看中美貿易失衡應該把這些包含進去，才能看得更全面。

易綱指出，目前主要的央行都開始收緊利率，開始退出擴張、進行縮表，中國也準備好進行審慎的貨幣政策，「要開始收緊，比如提高利率」。

易綱表示，中國大陸一直都在做貨幣政策的正常化；大陸對基準利率會放鬆空間，但是貸款利率，或者存款利率可以有所上浮或下降，但會慢慢讓雙軌的利率更多由市場決定，未來期望把雙軌合併成一條，合併成市場化利率，與國際接軌。

針對人行加快數位貨幣進程，易綱強調，正在研究數位貨幣的正能量，而虛擬貨幣對實體經濟的服務比較少，且出現投機甚至洗錢的行為，因此人行對虛擬貨幣一直比較謹慎。

而Ａ股今年六月將正式納入ＭＳＣＩ新興市場指數，應對可能出現的跨境資本波動，易綱認為，資本流動平穩才有利全球配置資源。目前大陸投資人全球資產配置比例偏低，隨著開放度進一步擴大，投資人和機構可以更大程度地在全球配置資產。