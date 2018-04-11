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為獲中國「馳名商標」 曼秀雷敦、雅居樂涉行賄

2018-04-11 16:39世界日報 中國新聞組／北京11日電

曼秀雷敦、雅居樂涉行賄獲「馳名商標」。圖／取自微博
曼秀雷敦、雅居樂涉行賄獲「馳名商標」。圖／取自微博
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「馳名商標」竟從榮耀代表變成了腐敗的工具？「曼秀雷敦」、「好太太」、「雅居樂」等知名品牌，被指涉嫌多年前賄賂廣東省中山市工商局官員，以獲得中國「馳名商標」榮譽，目前，涉案官員已被一審判處有期徒刑5年。

中新經緯報導，廣東省中山市第一人民法院一則刑事判決書顯示，鄭嘉寧在任廣東省中山市工商局商標廣告管理科長期間，夥同時任局長李某，涉嫌收受多家知名企業賄賂款，為企業獲取馳名商標、著名商標，被判有期徒刑5年。

至少10餘家當地企業捲入此案，包括「雅居樂」、「曼秀雷敦」、「健將」及「好太太」等知名品牌。

判決書提到，2012年，鄭嘉寧利用職務之便，在曼秀雷敦（中國）藥業有限公司申請「曼秀雷敦」馳名商標的過程中，與李某到北京找國家工商總局人員商討，為該公司申請馳名商標提供幫助。

鄭嘉寧坦言，在「曼秀雷敦」成功認定為馳名商標後，有中間人說受曼秀雷敦藥業委託，送給其和李某15萬元人民幣(約2.3萬美元)感謝費。

據公開資料顯示，1889年，曼秀雷敦（Mentholatum）公司在美國創立。1990年，曼秀雷敦藥業在廣東省中山市正式成立。2013年12月，「曼秀雷敦」獲得「馳名商標」認證。

報導稱，此外，得到鄭嘉寧「幫助」的還有好太太電器、「健將」等知名品牌。

馳名商標 品牌榮耀

「馳名商標 」又稱為周知商標，最早出現在1883年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》，其宗旨是合理保護相關的商標所有權。馳名商標的稱號對於品牌來說是很大的榮譽，「某企業品牌一旦被認定為馳名商標，消費者就會更加信任該品牌。」同時，馳名商標還會幫助企業積累一些社會資源。

北京人民幣巴黎

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