易綱：中國不會以人民幣貶值應對貿易爭端

2018-04-11 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國人民銀行行長易綱今日（11日）在博鰲亞洲論壇「貨幣政策的正常化」分論壇上表示，「中國不會以人民幣貶值應對貿易爭端」。易綱指出，中國貨幣政策點是關注國內的宏觀經濟形勢，服務於實體經濟；中國的匯率機制由供需決定，是一個市場決定的機制，它運行良好，未來也會繼續良好地運行下去。

綜合中國證券網、環球網報導，易綱表示，根據大陸國家主席習近平提出的落實開放措施「宜早不宜遲，宜快不宜慢」的精神，以下六點金融領域開放措施要在未來幾個月落實：

一是取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，內外資一視同仁，允許外資銀行在境內同時設立分行和子行。

二是將證券公司、基金公司、期貨公司、人身險公司的外資持股比例上限放寬至51%，三年後不再設限。

三是不再要求合資券商的境內股東中至少有一家證券公司。

四是為進一步完善互聯互通機制，5月1日開始，將互聯互通每日額度擴大4倍，滬股通、港股通每日額度調整為520億元人民幣，港股通每日額度調整為420億元人民幣。

五是允許符合條件的外國機構投資者來華經營保險代理業務和保險公估業務。

六是放開外資保險經紀公司的經營範圍，與中資機構一致。