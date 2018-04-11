「另起爐灶」的富二代們

2018-04-11 08:34 世界日報 新京報／林子報導



「富二代」含著銀湯匙出生，令人羨慕；但他們不以父輩成就為滿足，自行創業，精神則令人敬佩了！李澤楷、王思聰、柳青等均成為「創二代」，自身事業及財富得父輩資源支持。

華錄百納一則股權轉讓公告將「富二代」何劍鋒推向關注焦點。未能接班美的而一手創立盈峰後，何劍鋒被作為企業家二代中自力更生、「另起爐灶」的典型。近年來實施一連串收購，盈峰系初見雛形。

在資本市場，企業家二代們在父輩主要產業之外創建自己事業的例子並不少見。而這些看上去相似的「另起爐灶」的故事，有著不同的背景。

多數上市公司掌門的子女們「另起爐灶」，被認為是為最終的接班做準備；而一些已明確失去掌門繼承權的二代們，他們另起爐灶的背後，父輩的資金或資源扶持也如影隨形。

「富二代」含著銀湯匙出生，令人羨慕；但他們不以父輩成就為滿足，自行創業，精神則令人敬佩了！李澤楷、王思聰、柳青等均成為「創二代」，自身事業及財富得父輩資源支持。

李澤楷沒接班 獲大資金

香港首富李嘉誠次子 電訊盈科主席

叛逆與獨立，是商界提及「小超人」李澤楷時最常使用的詞匯之一。

李澤楷的父親是曾任長和集團董事會主席的李嘉誠。2018年福布斯公布的香港富豪排行榜顯示，李嘉誠以360億美元（約合2200億人民幣）總淨資產，蟬聯香港首富。

今年3月16日，長和集團公告稱，年屆90的李嘉誠即日起卸任董事會主席一職，長子李澤鉅接棒。

實際上，早在2012年5月，李嘉誠首次宣布分身家安排時就表示，長和系資產將由長子李澤鉅管理，而對於小兒子李澤楷，則「已準備好一筆巨額資金幫助他收購幾家相當有規模的公司，所涉及的資產會是他現有資產以倍數計」。

從1991年開始，25歲的李澤楷就開始自主創業，他先是創立衛星電視StarTV，2年後將StarTV以9.5億美元賣給默多克，隨後，他又創辦盈科集團。

1999年，盈科收購港股上市公司「得信佳」，將「數碼港」注入，更名為「盈動數碼」，成功借殼上市。上市首個交易日，股價就上漲了15倍。2000年，其公司市值一度超過2000億港元，這也讓李澤楷的身價一度逼近父親。

讓李澤楷一戰成名的收購案則是香港電訊。1999財年，香港電訊總營收超過320億港元，淨利潤達115.07億港元，既有充足的現金流，還沒有長期負債。最終，李澤楷用銀行貸款和部分盈科股票，成功收購香港電訊。

吞下香港電訊之後，盈動數碼更名為電訊盈科，並一度創造了超過5800億港元的市值。

王思聰告別萬達 現擁50億

王思聰北京普思資本董事長。新京報 分享 facebook

萬達集團董座王健林 普思資本董座

微博紅人、「國民老公」，王思聰生於1988年1月，其父王健林1989年起擔任大連萬達集團股份有限公司董事長時，王思聰年僅1歲。2013年，福布斯中國富豪榜，王健林以淨資產860億元成為中國首富。2015年，胡潤發布全球華人富豪榜，王健林以2600億元財富首超李嘉誠成全球華人首富。

王健林今年64歲，王思聰是否會接班也頻繁被人問起。然而父子倆一直沒有給出明確的回應。雖然暫時沒有接手萬達集團，王思聰自己的創業也做得風生水起。

2009年，業界傳言王健林給王思聰5億元投資，「如果做不好就回萬達上班」。之後王思聰否認稱，父親單次僅提供500萬-1000萬的支持，2009年，王思聰成立了100%控股的普思資本。

2011年，王思聰在微博上公開宣布進入電競市場，收購當時面臨解散的CCM戰隊，並組建iG電競俱樂部。2014年，普思資本投資雲游控股、樂逗游戲等遊戲公司，其中樂逗游戲母公司創夢天地已在美上市。2015年9月，王思聰在微博上宣布，其個人擔任CEO的直播平台熊貓TV即將上線。

進入2017年，王思聰的投資越來越頻繁，在4月投資笑果文化之後，5月，普思資本參與星座魔山8031萬元的定向增發，該公司2016年收入1億多。通過斥資4026萬參與定增，普思資本成為星座魔山第四大股東。

上個月，新三板掛牌企業麥凱智造宣布完成募資7200萬元，王思聰的普思資本旗下基金投資2970萬元，成為第四大股東，有分析稱，王思聰的投資範圍或向實業轉變。

普思資本官網顯示，目前該公司投資規模超過30億。《2017胡潤80後富豪榜》中，王思聰以50億財富排名第17，下降了6位。

柳青不接棒 掌舵滴滴

聯想創始人柳傳志之女 滴滴公司總裁

聯想創始人柳傳志之女。新京報 分享 facebook

柳傳志被公認為商業「教父」，但女兒柳青並沒有接班父親，而是走上自己的奮鬥之路。

柳青從哈佛畢業後，先入職高盛亞洲工作，2014年7月辭職加入一家創業企業，這家企業就是滴滴。

柳傳志先前受訪時曾表示，柳青當時已經有了讓很多人羨慕的生活。但如果放棄了，堅決要走一條更崎嶇的路，柳傳志就問她是不是真的下定決心了？以後任何苦都不能叫苦，那是自己選的路。尤其是大環境變化，競爭激烈，可能隨時遇到沒有預見的困難，到時候自己是否能夠承受？柳青認為自己可以，說到這，「我也就不阻攔了」。

在最初加盟滴滴時，柳青擔任的是首席運營官（COO）一職，負責公司專車新業務、品牌公關、商務合作等工作。在柳青的推動下，滴滴完成了提供專車、快車、順風車、代駕等多元業務的過程。

2014年12月，柳青幫助公司完成了一筆7億美元融資，投資方為知名投資機構淡馬錫、國際投資集團DST和騰訊。2015年2月，滴滴公司在年會上宣布，柳青擔任 第一任總裁，將負責更多公司日常業務運營。之前，滴滴未設置總裁職位。此後，柳青還主導滴滴完成了收購Uber中國一案。

2017年，有媒體發布「創業公司估值榜」，其中，滴滴的估值高達2280億元。華爾街日報報導稱，滴滴估值已超過500億美元（約合3100億人民幣）。

在公開可查的企業家「二代」所創辦的企業中，柳青及其麾下的滴滴，是少數沒有得到父輩直接資助的例子，而仍有不少觀點認為，柳青的創業成功，與其父親柳傳志的影響力也密不可分。

有公開報導稱，金沙江創投的朱嘯虎在評價柳青時說，「人脈圈子和名門之後的身分，為她拉攏投資起到了一定作用。」

任用父給千萬元創業資金公

先聲藥業董事會主席任晉生之子 有利網創始人

任用（有利網創始人）。新京報 分享 facebook

任用出生於1986年，在他9歲那年，父親任晉生創立了先聲藥業。這家公司後來成為第一家在紐交所上市的中國化學生物藥公司，當時估值就超過10億美元。

雖然從小學開始就在先聲藥業的董事會中旁聽，但任用並沒有接父親的衣缽。

2010年，任用從英國倫敦大學生物化學專業輟學，開發手機即時通訊軟件，在因為微信上線而放棄了自己的項目後，任用開發出免費APP——「捉友」，這款軟件可用於親人朋友間查看位置。

2012年，任用創立互聯網金融理財平台有利網。有利網線上平台於2013年2月上線，僅9個月交易額便突破3億元。2013年11月獲得軟銀中國資本千萬美元級投資，2014年6月獲得晨興資本數千萬美元B輪融資。2015年6月，有利網交易額突破百億大關，躋身「百億俱樂部」。

公開報導稱，任用初出茅廬創業時，1000萬啟動資金來自於父親。