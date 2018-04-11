首個台商台企專委會 杭州成立

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／杭州報導



大陸第一個台商台企專委會－浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會台商台企專門委員會，昨天在杭州成立。

在浙江省海促會設立台商台企專委會，構建了浙江省台協台商交流聯誼的新平台，相當於浙江省的「台企聯」，主要是從省級層面加強台商服務、促進台協聯繫，推進台商台企轉型升級、創業創新。浙江省委書記車俊發來賀信，浙江省委常委熊建平、副省長朱從玫，台企聯榮譽會長、台升國際集團董事長郭山輝等出席。會議選舉產生了第一屆專委會主任委員、敏實集團董事長秦榮華，執行主任委員、浙江世博大酒店有限公司董事長李茂春等各組成人員，並舉行專委會就職典禮。

浙江作為台商投資大陸最密集的區域之一，現有實際運行的台資企業3000餘家，累計利用台資210億美元。多年來，台資企業在浙江的發展總體良好，第一家在大陸上市的台資企業就在浙江，很多台資企業已成為行業細分領域的領軍企業，具有較強實力和優勢。

去年，浙江省在大陸率先修訂了台商投資保障條例，今年大陸出台了關於促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，這些舉措都為台商和台資企業在浙江的發展，創造了良好條件。浙江省將以成立省海促會台商台企專委會為契機，構建服務台商台企的新平台，出台31條惠及台胞措施的實施細則，幫助在浙江的台灣青年和台灣學生，在學習、就業、創業、生活等方面享受同等待遇，推動各項措施落地見效。

同時，浙江省將繼續辦好「浙江·台灣合作周」，進一步拓展兩地經貿合作和文化交流。以深化「最多跑一次」改革為牽引，突出新經濟新產業引領；發揮「互聯網+」優勢，推動在浙江的台資企業上市、上網、上榜，促進台資實體經濟轉型升級，發展壯大。