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大陸第一家無人銀行 上海亮相

2018-04-11 04:25聯合報 特派記者戴瑞芬／上海報導

大陸第一家「無人銀行」在上海「銀行一條街」九江路的建設銀行九江路支行開張。 上海...
大陸第一家「無人銀行」在上海「銀行一條街」九江路的建設銀行九江路支行開張。 上海觀察
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繼「無人超市」之後，「無人銀行」也登場了，大陸第一家「無人銀行」在上海「銀行一條街」九江路的建設銀行九江路支行開張。

「無人銀行」不只是提款機，除了延續傳統銀行櫃檯辦理的金融和非金融業務，還可以透過遠端視頻一對一跟理財專員諮詢，甚至等待業務辦理的時間可以APP借閱圖書、AR、VR玩遊戲互動體驗。

「無人銀行」跟ATM最大的不同，就是可以跟機器人對話諮詢，甚至客製化理財，不只是一具提款機。

第一家「無人銀行」在上海運營，走進建設銀行九江路支行，開門迎客的大堂經理是機器人「小龍人」，透過AI語音和觸控螢幕，依據客戶服務需求，引導進入不同服務區域，進行業務交易。

「無人銀行」用ATM機、VTM機、外匯兌換機等，提供傳統銀行櫃檯90%以上的現金及非現金業務；還有VIP理財專員透過遠端視頻在專屬會客室提供一對一諮詢服務。

用智慧機器人取代櫃台，最大的改變就是銀行不再大排長龍等候、沒有叫號打擾、而且無人銀行有約5萬多冊圖書可供客戶打發時間時借閱，還可透過APP下載到手機閱讀；客戶體驗VR、AR互動遊戲，闖關成功有特色的小禮物。

特別的是，今年建行上海分行進軍上海房屋租賃市場，因此在「無人銀行」還有VR看房區，戴上VR眼鏡上網看房平台，可以360度觀看租賃的房屋，邊投資邊看房。

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