打響「上海製造」品牌 啟動技術改造

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海10日全面啟動實施新一輪「技術改造」計畫，推動實體經濟高質量發展，全力打響「上海製造」品牌。

中新社報導，中國國務院總理李克強在十三屆全國人大一次會議上的「政府工作報告」提出，要全面開展質量提升行動，推進與國際先進水平對標達標，弘揚工匠精神，來一場中國製造的品質革命。這是中國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段後，對製造業發展提出的要求。

繼廣東、山東等地後，上海當天對外發佈「深入推進技術改造鞏固提升實體經濟能級三年行動計劃（2018年-2020年）」，其主要目標是：到2020年末，上海製造業技術創新能力進一步增強，產業核心競爭力明顯提高，在全球價值鏈的分工地位顯著提昇，初步形成若干個世界級先進製造業集群，使上海成為高端製造的承載地，先進技術的策源地，創新人才的集聚地。

上海是中國近代重要的民族工業發祥地、民族品牌發源地和集聚地，「上海製造」曾享譽海內外。近年來，上海市持續加大技術改造推進力度，工業投資結構持續優化。上海市經濟和信息化委員會產業投資處處長徐海在受訪時稱，上海從2009年至2017年已進行了三輪技術改造，累計實施技術改造項目1496項，總投資2321億元（人民幣）。

上海儀電顯示材料有限公司是中國大陸首家五代線TFT-LCD液晶面板用彩膜生產廠商。公司于2015年至2016年實施相關技術改造，瞄準中國國內五代彩膜市場空白，打破日韓發達國家的相關技術壁壘。

滬上外資企業也投入到技術改造中。總部位於奧地利的奧特斯（中國）有限公司，于2015年1月實施半導體封裝載板項目技術升級項目，將原有的舊設備淘汰，更換成全新的智能設備，在產能保持不變的基礎上，提升了產品單價。2018年，該企業還準備開啟新一輪的技術升級，以迎接智能手機的快速增長。

根據計劃，2018年，上海將打造200個示範項目，帶動規模以上企業實施1700項技術改造項目。今年，智能製造、新能源汽車及智能網聯汽車、民用航空、新一代信息技術將被納入上海技術改造重點支持範圍。徐海表示，上海新一輪技術改造，更加鼓勵企業擁抱互聯網、大數據、人工智能等新技術，提升核心競爭力。