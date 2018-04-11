陸首季電影票房達202億人民幣 刷新紀錄

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年第一季大陸電影票房達202.1億元人民幣，刷新電影史上單季度國家電影市場的最新紀錄。 中新社 分享 facebook 今年一季度，中國電影票房迎來開門紅。中國國家電影局數據顯示，一季度中國票房達202.1億元人民幣（折合美元約32.2億）的成績，超過了北美市場2015年第二季度的30.85億美元，刷新了電影史上單季度國家電影市場的最新紀錄。

新華社報導，講述中國海軍海外救援行動的電影《紅海行動》受到觀眾熱捧，以36億元人民幣票房的成績成為2018年一季度的票房冠軍。

中國電影影片品質的提升，吸引了越來越多的觀眾走進電影院。數據顯示，今年前三個月中國觀影人次達到5.61億，同比增長36.44%。「一季度觀影人次的增長趨勢與整體票房增長趨勢大致一致，呈現了良性的增長」。華策影業城市經理蘭瑩說。

從票房數據看，中國出品的影片產出150億元人民幣，占市場主導地位。除《紅海行動》表現突出外，《唐人街探案２》、《捉妖記２》票房均超過20億元人民幣。一季度票房前十中，中國影片占7席，成績最好的進口影片位列第六，被印度電影《神秘巨星》以6.9億元人民幣的成績摘得。

中小城市正在成為電影市場消費新動力。今年春節，「返鄉大軍」成為電影市場消費主力。浙江省一家三線城市的影院經理黃輝說，春節期間，即便９廳全開、一天放滿72場，依然一票難求，需提前預訂。