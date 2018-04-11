粵社科院：廣東現代化有喜有憂

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省社會科學院10日對外發佈「廣東現代化進程報告（2017）」顯示，2016年廣東基本現代化實現程度為72.65％，達到現代化程度的第二梯級（70％-80％）。

中新社報導，該報告從富強、民主、文明、和諧、美麗五個領域衡量廣東現代化發展進程，相應地設置了經濟發達程度、經濟增長潛力、城鎮化水平，法治發展水平、民主化程度，教育發展水平、居民健康水平、信息化發展水平，社會公平程度、社會安全程度，環境友好程度、資源節約水平等12個評價指標。其評價指標體系以中共十九大報告提出的「2035年基本實現社會主義現代化」為目標值。

此次廣東現代化進程報告以2016年統計數據為基準，對廣東省及其21個地級以上市的現代化進程進行了測評。報告指出，2011年以來廣東現代化程度逐年提高，現代化進程明顯加快，其中美麗領域的提升最快。2016年廣東現代化實現程度由高到低分別為：民主88.22%、文明77.69%、美麗72.77%、富強67.24%、和諧63.25%。

該報告指出，從12項指標情況看，廣東實現現代化程度有喜也有憂。其中，2016年12項指標沒有一項達100%，這說明廣東在各個方面離基本實現現代化的標準均有差距。

在廣東21個地級以上市中，深圳現代化實現程度位居首位，廣州位居第二，珠海居第三位。

現代化實現程度高的城市集中在珠三角地區，粵東西北地區實現程度較低。

廣東省社科院現代化戰略研究所所長、研究員鄧智平表示，廣東具備了率先基本實現現代化的良好基礎，但與北京、上海、天津、江蘇、浙江等其他省區市相比，廣東現代化進程並不領先。

他建議，廣東繼續加快發展科技教育事業，夯實創新驅動發展基礎；努力振興粵東西北地區，推進省內城鄉區域同步現代化；持之以恒加強社會建設，營造共建共治共享社會治理格局。