陸振興鄉村 台商：台青打拚良機

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「可以說，現在是台灣青年到大陸打拚的最佳時機」。兩岸經營者俱樂部主席王國安10日受記者採訪時表示，31條惠台政策的出台、同等待遇的提出，鄉村振興戰略的實施，為台灣青年到大陸實習就業、創業創新搭建了平台，提供了便利。

中新社報導，王國安涉足幼教、生活服務、零售餐飲等兩岸連鎖產業20餘年。在他看來，大陸蓬勃向上的經濟活力為台灣青年創業就業提供了無限可能。

他特別指出，北上廣一線城市留給台灣青年的機會已經很有限，三、四線城市和農村則擁有很大空間。

就以宜昌為例，三峽、三國、屈原、王昭君，加上每年高達6000萬的遊客人數，哪一樣不是資源，不是商機？王國安說，過去二、三十年台灣在特色小鎮和農旅融合方面積累的豐富經驗和人才團隊，剛好可以與大陸鄉村振興戰略實現有機對接。台灣青年完全可以融入鄉村振興戰略，參與到康養、旅遊等項目的品牌打造和產品開發中去。

「其實，我們年輕人也希望到更大的舞台去尋求機遇和展示能力。到大陸創業，機會可能是台灣的好多倍」。台灣妖怪村品牌營銷首席顧問陳玟希對王國安的觀點表示贊同。她說，台灣大量的青年創意團隊苦無機會，大陸的鄉村振興戰略恰好提供了機遇和平台。

兩岸經營者俱樂部總執行長卓世傑介紹，隨著大陸惠台措施的逐步落地實施，大陸對台灣青年的吸引力與日俱增。去年年底創辦的台北青創（上海）發展中心，主要協助台灣年輕人在大陸順利落地、發展，目前已有數十個團隊入駐，預計今年將有大量台灣青年團隊透過該平台到大陸各地創業就業。

卓世傑說，不久的將來，我們或許就能看見兩岸青年在大陸廣袤的農村共同創業逐夢的景象。