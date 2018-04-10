京東打造智慧農業 無人機打頭陣

2018-04-10 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



京東無人機開放賦能暨智慧農業共同體啟動會9日在北京舉行。京東將以無人機為農林業植物保護（簡稱「農林植保」）服務為切入，整合京東的物流、金融、生鮮、大數據等能力，與地方政府、農業上下遊領先企業、農業領域專家等共同合作，搭建智慧農業共同體。

京東集團副總裁、X事業部總裁肖軍表示，科技是推動農業產業升級的重要方式，京東組建智慧農業共同體正是為了將自身的技術能力、供應鏈能力、數據能力、營銷能力、金融能力等對外賦能。無人機作為切入口，將率先與上下遊企業展開合作，整合農林植保產業，利用京東無人機研發和應用優勢打造科技助農新場景，利用大數據管理為農民提供智慧化、信息化服務。

作為共同體首個項目，京東農業服務（簡稱「京東農服」）手機應用程式APP上線。京東農服APP是京東無人機打造的智慧農業管控系統，讓農場選擇合適的無人機農服供應商，透過經濟高效的無人機代替傳統駕駛飛機和手動勞作，大大降低農場成本並減少農藥使用。此外，透過對作業的大數據分析，可以為政府相關部門提供氣象地理、病蟲災害等有效監控和決策服務。

同時，由京東打造的「京東農場」品牌亦首次亮相。京東將與合作企業共建現代化、標準化、智慧化農場，透過雲計算、大數據和無人機來監測和分析水、土壤、肥料、天氣和潛在災害，並對農作物耕種管收全過程實施管控和數據管理，確保高品質農作物生產全鏈條信息公開。對於高品質農產品，將利用京東物流、冷鏈倉儲等縮短流通環節，直接從田間到餐桌。

包括國家農業農村部信息中心、聯合國糧農組織、地方政府和機構代表，中國農業領域專家，農業科技企業代表共同見證了京東智慧農業共同體的正式啟動。

根據艾瑞咨詢發布的「2016年中國無人機行業研究報告」預計，到2025年農林植保無人機應用的市場規模將達人民幣200億元。農業植保無人機具有藥劑利用率高、減少人力成本、適應多種農作物以及減少環境汙染等優勢，未來在規模化種植的高標準農田植保工作中，植保無人機將不可或缺。目前，植保無人機在中國農田的覆蓋率為僅為2%，相比日本的40-50%覆蓋率，無人機在中國農業產業應用空間廣闊。

京東無人機項目於2015年12月啟動，經歷逾兩年發展，不僅在物流配送方面成為國家級試點企業，在邊遠地區農產品運輸、特色農產品上行通道打造、精準扶貧方面也進行了諸多嘗試。2017年，面對遼寧省葫蘆島市興城的突發大面積蟲災，京東無人機向農林種植戶伸出援手，緊急調動20架無人植保機進行藥物噴灑作業，高效迅速地幫農民挽回損失，體現強大的資源調動能力。