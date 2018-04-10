人民幣貶值應對中美貿易戰？陸官員：少數投機者炒作

2018-04-10 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



彭博資訊9日報導，中國正在考慮讓人民幣貶值來應對當前與美國的貿易爭端，一度導致周一人民幣匯率盤中急貶。對此，中國人民銀行參事盛松成表示，匯率貶值會帶來很多問題，得不償失。大陸國家外匯局前國際收支司長管濤更指出，這種報導應屬少數投機者炒作，意在混淆視聽，試圖趁機獲利或試探政策取向。

在岸人民幣兌美元即期匯率周一收在6.3107，較前一交易日下跌108個基點，創近兩周來新低。不過，10日人民幣兌美元匯率中間價則是上調43個基點，結束先前的「三連跌」，報6.3071。

對於目前市場上關於人民幣貶值傳聞，大陸官方似乎頗為在意。周二多家媒體均引述盛松成與管濤談話，駁斥相關報導。10日上午，在岸人民幣兌美元也快速拉漲，升破6.30關口，一度逼近6.29。

《中國證券網》報導，管濤10日接受採訪時指出，2017年以來，隨著跨境資本流動趨於平衡，市場預期合理分化，人行應該已逐漸退出常態式外匯干預，市場供求在當前匯率形成中發揮著決定性的作用。

他表示，人民幣匯率有漲有跌，雙向浮動，彈性不斷增強，發揮著匯率作為宏觀經濟自動穩定器的作用。從目前的基本面和資本流動狀況看，這一有利局面有望延續。

管濤說，根據他過去在外匯局多年的工作經驗，總有個別媒體不時炒人民幣匯率的話題。這次關於所謂「中國正在考慮使用人民幣貶值來應對當前與美國的貿易爭端」的報導應屬少數投機者炒作，意在混淆視聽，試圖趁機獲利或試探政策取向。

他呼籲，「大家要明白個別媒體放風的意圖，對此不必過於關注，也希望市場參與者增強分辨能力，防止被誤導。」

《上海證券報》則指出，「中美貿易摩擦難阻市場對人民幣匯率的堅挺信心。究其原因，匯率形成機制向市場化邁步、中國經濟穩中向好是人民幣匯率穩健的『壓艙石』。」

盛松成認為，匯率貶值會帶來很多問題，得不償失。一是資本外流壓力增大，也更加容易使貿易摩擦升級。二是淨出口對中國經濟增長的貢獻已十分有限。

盛松成說，2017年，最終消費支出、資本形成總額和淨出口分別拉動GDP增速4.1、2.2和0.6個百分點，淨出口對中國經濟增長的貢獻率並不高，中國沒有必要通過貶值促進出口來拉動經濟。